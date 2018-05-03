Віра Савченко розповіла про свій допит і стан сестри

Сестра народного депутат Надії Савченко Віра розповіла, що 3 травня її допитували в СБУ в якості свідка у рамках провадження, відкритого ще у 2015 році, коли її сестра повернулася з російського полону.

Про це вона розповіла у коментарі "Українській правді".

"Я і Тетяна (Проторченко, прес-секретар Савченко - ред.) були допитані як свідки у кримінальному провадженні , яке відкрито з 2015 року, тобто, коли Надія Савченко була у полоні Російської Федерації, це провадження відкрили і нас опитували як свідків", - повідомила Віра Савченко.

Вона зазначила, що в рамках справи 2015 року слідчі намагаються спекулювати провадженням 2018 року, адже її розпитували про знайомство з Володимиром Рубаном, якого затримали під час спроби ввезення зброї.

"Вони запитували одне й те саме, а Рубан…, а ви з ним знайомі…, а Надія знайома…? Так, ми знайомі. Журналісти дали мені його телефон ще в 2014 році", - пояснила сестра Савченко.

Крім того, Віра повідомила, що її сестра в СІЗО голодує уже 42 день.

"В неї проблеми з кальцієм, зуби кришаться. Стоматолог сказав, що їй потрібні антибіотики, але їй їх не можна, якщо людина голодна то - це проблема", - розповіла Віра.

Савченко також заявила, що краще б в СБУ її запитали про військовослужбовців, які фігурують у справі.

"Краще б запитали про своїх безробітних військовослужбовців, які фігурують в справі, але не питали. Розумію, що то провокація, а за провокацію у нас стаття. Це їм грозить приказкою: в слідстві головне не вийти на самих себе", - додала Савченко.

Раніше Проторченко у Facebook повідомила, що 3 травня Віру Савченко допитують в СБУ.

22 квітня на Майдані Незалежності вже проходила акція на підтримку Савченко, в якій також взяли участь до 20 осіб.

23 березня Шевченківський райсуд Києва обрав запобіжний захід Савченко у вигляді тримання під вартою до 20 травня без можливості внести заставу.

Нардеп у СІЗО оголосила голодування.

Савченко інкримінують вчинення дій з метою насильницького повалення конституційного ладу та захоплення державної влади, посягання на життя державного чи громадського діяча, готування до терористичного акту, сприяння терористичній організації та незаконне поводження зі зброєю, боєприпасами та вибуховими речовинами.

Їй загрожує покарання аж до довічного ув’язнення.

Сама народний депутат відкидає звинувачення і стверджує, що вела розмови про організацію терактів, аби ввести в оману владу – і осміяти її.

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