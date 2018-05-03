У Росії арештували учасника першотравневої демонстрації через прапор ЄС

Учасника першотравневої демонстрації у Санкт-Петербурзі заарештували на 27 діб за те, що він розгорнув прапор Європейського союзу під час акції.

Про це повідомляє "Радіо Свобода".

Зазначається, що Петроградський суд визнав учасника демонстрації Максима Разметова винним у повторному порушенні умов проведення публічного заходу і невиконання розпоряджень поліцейських.

Суд зазначив, що чоловіка раніше вже затримували за цими статтями.

Також повідомляється, що стяг не входив до переліку атрибутики, яка була погоджена з владою міста.

Раніше повідомлялося, що у Санкт-Петербурзі на першотравневій демонстрації затримали 15 активістів, у яких були з собою прапори України, Великобританії, США, Фінляндії, Ізраїлю, Грузії та Євросоюзу, а також ЛГБТ-символіка.