В России арестовали участника первомайской демонстрации из-за флага ЕС

Участника первомайской демонстрации в Санкт-Петербурге арестовали на 27 суток за то, что он развернул флаг Европейского союза во время акции.

Об этом сообщает "Радио Свобода".

Отмечается, что Петроградский суд признал участника демонстрации Максима Разметова виновным в повторном нарушении условий проведения публичного мероприятия и невыполнение распоряжений полицейских.

Суд отметил, что мужчину раньше уже задерживали по этим статьям.

Также сообщается, что знамя не входила в перечень атрибутики, которая была согласована с властями города.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге на первомайской демонстрации задержали 15 активистов, у которых были с собой флаги Украины, Великобритании, США, Финляндии, Израиля, Грузии и Евросоюза, а также ЛГБТ-символика.