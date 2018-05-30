Головні новини дня – за 60 секунд

Смерть і воскресіння Аркадія Бабченка, "Нафтогаз" почав стягнення з "Газпрому" 2,6 мільярда доларів боргу, ціни на газ не підвищують - новини, які обговорювали 30 травня.

Про Аркадія Бабченка. Увечері 29 травня стало відомо, що в Києві вбили російського журналіста Аркадія Бабченка.

Повідомлялося, що Бабченко помер в кареті "швидкої допомоги", не доїхавши до лікарні.

У поліції назвали професійну діяльність журналіста пріоритетною версією вбивства.

Увечері 30 травня стало відомо, що Бабченко живий, а інсценування його вбивства було спецоперацією СБУ.

В СБУ повідомили, що російські спецслужби через посередника в Україні замовили вбивство Бабченка колишньому учасникові АТО.

В СБУ заявили, що для організації вбивства російські спецслужби завербували громадянина України Г. Той, у свою чергу, доручив вчинення злочину свому знайомому, який брав участь в антитерористичній операції на сході України. За це він запропонував кілеру 30 тисяч доларів, 15 з яких видав відразу в якості завдатку.

Також наголошується, що вбивство Бабченка було лише одним елементом великої спецоперації зі знищення опозиційних росіян, перш за все, журналістів і блогерів, які критикують російську владу.

Про Шаройка. Глава Комітету держбезпеки Білорусі Валерій Вакульчик заявив, що український журналіст Павло Шаройко був засуджений до 8 років ув'язнення ще в лютому.

Про "Газпром". НАК "Нафтогаз України" розпочав процес стягнення з ПАТ "Газпром" боргу в 2,6 млрд доларів у зарубіжних судах на виконання рішення Арбітражного інституту Торговельної палати Стокгольма.

Також наглядова рада "Нафтогазу України" вирішила роздати співробітникам компанії близько 37 мільйонів доларів у якості премії за перемогу у суді над російським "Газпромом".

Про НКРЄКП. Президент Петро Порошенко підписав указ про звільнення Дмитра Вовка з посади голови Нацкомісії, що здійснює регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг.

Про ціни на газ. Кабінет міністрів продовжив дію спеціальних зобов'язань з продажу природного газу для потреб населення і теплокомуненерго за зниженою ціною до кінця липня 2018 року.

Про нову поліцію. У курортних зонах Одеси та Одеської області починають чергування підрозділи туристичної поліції.

Про Будинок профспілок. У Києві знімають захисний банер з Будинку профспілок на Майдані Незалежності. Банер знімається для отримання доступу до окремих елементів споруди, які потребують ремонту. Остаточно ремонт ще не завершений.

Про "бейбі-бокси". З 1 вересня 2018 року при народженні дитини кожна родина буде отримувати від держави спеціальний дитячий набір "бейбі-бокс".

У "пакунку малюка" будуть пелюшки, підгузки, олійки, присипки, іграшки і спеціальний матрац.

Орієнтовна вартість пакунку – 5000 гривень.