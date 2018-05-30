Главные новости дня – за 60 секунд

Смерть и воскрешение Аркадия Бабченко, "Нафтогаз" начал взыскание с "Газпрома" 2,6 миллиарда долларов долга, цены на газ не повышают – новости, которые обсуждали 30 мая.

Об Аркадии Бабченко. Вечером 29 мая стало известно, что в Киеве убили российского журналиста Аркадия Бабченко.

Сообщалось, что Бабченко умер в карете "скорой помощи", не доехав до больницы.

В полиции назвали профессиональную деятельность журналиста приоритетной версией убийства.

Вечером в среду стало известно, что Бабченко живой, а инсценировка его убийства была спецоперацией СБУ.

В СБУ сообщили, что российские спецслужбы через посредника в Украине заказали убийство Бабченко бывшему участнику АТО.

В СБУ заявили, что для организации убийства российские спецслужбы завербовали гражданина Украины Г. Тот, в свою очередь, поручил совершение преступления своему знакомому, который принимал участие в антитеррористической операции на востоке Украины. За это он предложил киллеру 30 тысяч долларов, 15 из которых выдал сразу в качестве задатка.

Также отмечается, что убийство Бабченко было лишь одним элементом большой спецоперации по уничтожению оппозиционных россиян, прежде всего, журналистов и блогеров, критикующих российскую власть.

О Шаройко. Глава Комитета госбезопасности Беларуси Валерий Вакульчик заявил, что украинский журналист Павел Шаройко был приговорен к 8 годам заключения еще в феврале.

О "Газпроме". НАК "Нафтогаз Украины" начал процесс взыскания с ПАО "Газпром" долга 2,6 млрд долларов в зарубежных судах во исполнение решения Арбитражного института Торговой палаты Стокгольма.

Также наблюдательный совет "Нафтогаза Украины" решил раздать сотрудникам компании около 37 миллионов долларов в качестве премий за победу в суде над российским "Газпромом".

Об НКРЕКУ. Президент Петр Порошенко подписал указ об увольнении Дмитрия Вовка с должности председателя Нацкомиссии, осуществляющей регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг.

О ценах на газ. Кабинет министров продлил действие специальных обязательств по продаже природного газа для нужд населения и теплокоммунэнерго по сниженной цене до конца июля 2018 года.

О новой полиции. В курортных зонах Одессы и Одесской области начинают дежурство подразделения туристической полиции.

О Доме профсоюзов. В Киеве снимают защитный баннер с Дома профсоюзов на Майдане Незалежности. Баннер снимается для доступа к отдельным элементам сооружения, требующим ремонта. Окончательно ремонт еще не завершен.

О "бэби-боксы". С 1 сентября 2018 при рождении ребенка каждая семья будет получать от государства специальный детский набор "бэби-бокс".

В "пакете малыша" будут пеленки, подгузники, масла, присыпки, игрушки и специальный матрас.

Ориентировочная стоимость пакета - 5000 гривен.