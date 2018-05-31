Адвокат заявляет о попытках "закошмарить" задержанного по делу Бабченко
Адвокат Евгений Солодко заявляет о давлении на задержанного по делу о заказе убийства российского журналиста Аркадия Бабченко.
Об этом старший партнер адвокатского объединения "Солодко и партнеры" написал в Facebook в ночь на 31 мая.
"Сейчас адвокаты нашей фирмы работают с "организатором убийства" Аркадия Бабченко", – сообщил он.
"Первое впечатление – провокация, организованная весьма неэстетично", – отметил Солодко.
"Попытка "закошмарить" подзащитного сразу не удалась, а дальше будем разбираться", – заявил адвокат.