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Адвокат заявляет о попытках "закошмарить" задержанного по делу Бабченко

Четверг, 31 мая 2018, 09:50
Адвокат заявляет о попытках закошмарить задержанного по делу Бабченко

Адвокат Евгений Солодко заявляет о давлении на задержанного по делу о заказе убийства российского журналиста Аркадия Бабченко.

Об этом старший партнер адвокатского объединения "Солодко и партнеры" написал в Facebook в ночь на 31 мая.

"Сейчас адвокаты нашей фирмы работают с "организатором убийства" Аркадия Бабченко", – сообщил он.

"Первое впечатление – провокация, организованная весьма неэстетично", – отметил Солодко.

"Попытка "закошмарить" подзащитного сразу не удалась, а дальше будем разбираться", – заявил адвокат.

Вечером 29 мая стало известно о якобы расстреле российского журналиста Аркадия Бабаченко на пороге его квартиры в Киеве. А вечером 30 мая глава СБУ Василий Грицак заявил, что Бабченко жив: "убийство" инсценировала его спецслужба, чтобы предупредить настоящее убийство и задержать заказчика. 

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Грицак заявил, что организатора убийства Бабченко задержали. Якобы для организации убийства российские спецслужбы завербовали гражданина Украины Г., который нанял для убийства бывшего АТОшника: обещал 30 тысяч долларов и отдал уже 15 тысяч.

С исполнителем СБУ добилась сотрудничества – он якобы помог осуществить "комбинацию, в ходе которой организатору убийства стало понятно, что убийство произошло".

СБУ обнародовала видео задержания заказчика убийства Бабченко.

Гражданину Г. подготовили подозрение по ч.1 ст. 14 (приготовление к преступлению), ч.5 ст. 27 (виды соучастников), ч.3 ст. 258 (террористический акт) УК.

Президент Петр Порошенко поручил предоставить круглосуточную охрану Аркадию Бабченко и его семье.

Алена Рощенко, УП
Темы: Бабченко АркадийСБУ
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