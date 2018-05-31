Адвокат заявляет о попытках "закошмарить" задержанного по делу Бабченко
Адвокат Евгений Солодко заявляет о давлении на задержанного по делу о заказе убийства российского журналиста Аркадия Бабченко.
Об этом старший партнер адвокатского объединения "Солодко и партнеры" написал в Facebook в ночь на 31 мая.
"Сейчас адвокаты нашей фирмы работают с "организатором убийства" Аркадия Бабченко", – сообщил он.
"Первое впечатление – провокация, организованная весьма неэстетично", – отметил Солодко.
"Попытка "закошмарить" подзащитного сразу не удалась, а дальше будем разбираться", – заявил адвокат.
Вечером 29 мая стало известно о якобы расстреле российского журналиста Аркадия Бабаченко на пороге его квартиры в Киеве. А вечером 30 мая глава СБУ Василий Грицак заявил, что Бабченко жив: "убийство" инсценировала его спецслужба, чтобы предупредить настоящее убийство и задержать заказчика.
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Грицак заявил, что организатора убийства Бабченко задержали. Якобы для организации убийства российские спецслужбы завербовали гражданина Украины Г., который нанял для убийства бывшего АТОшника: обещал 30 тысяч долларов и отдал уже 15 тысяч.
С исполнителем СБУ добилась сотрудничества – он якобы помог осуществить "комбинацию, в ходе которой организатору убийства стало понятно, что убийство произошло".
СБУ обнародовала видео задержания заказчика убийства Бабченко.
Гражданину Г. подготовили подозрение по ч.1 ст. 14 (приготовление к преступлению), ч.5 ст. 27 (виды соучастников), ч.3 ст. 258 (террористический акт) УК.
Президент Петр Порошенко поручил предоставить круглосуточную охрану Аркадию Бабченко и его семье.