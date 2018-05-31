Прооперований у Києві Стерненко скаржиться на одеських лікарів

Екс-лідера одеського "Правого сектору" Сергія Стерненка, на якого нібито було скоєно напад, 30 травня прооперували в Київській лікарні.

Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook.

"Сьогодні в Києві мені зробили нормальну операцію на лівій руці після того знущання, що вчинили "лікарі" одеської МКЛ №1, куди мене доставила швидка одразу після замаху", – написав Стерненко.

Екс-лідер "Правого сектору" розповів, що йому, зокрема, вставили металеву шпицю в мізинець, підшили кілька сухожилків, поновили функцію серединного нерву (нерв плечового сплетення – УП), який був затиснутий швами при першій операції та наклали новий гіпс.

"Для порівняння — в МКЛ №1 м. Одеси (Одеська міська клінічна лікарня – УП) мене виписали заднім числом, заявивши, що я здоровий та не потребую медичної допомоги", – зазначив Стерненко.

За його словами, через це він надіслав заяву про скоєння злочину до Приморського відділу поліції Одеси та заяву на ім’я голови Одеської ОДА з вимогою перевірити дії лікарів одеської лікарні.

"Також готується відповідне звернення до Міністерства охорони здоров‘я", – додав Стерненко.

Раніше Стерненко просив передати матеріали досудового розслідування щодо нападу на нього з Одеської області в будь-який інший регіон України.

Однак в поліції заявили, що зобов'язані розслідувати злочин, який стався на території регіону, а вирішувати підслідність справи має Генпрокуратура.

Як повідомлялося, увечері 24 травня двоє невідомих скоїли замах на екс-керівника одеського "Правого сектора" Сергія Стерненка.

Стерненко під час зіткнення отримав ножове поранення у руку. Один з нападників утік, але згодом був затриманий. Інший – отримав від Стерненка смертельний удар ножем у живіт.

Поліція розслідує убивство нападника на Стерненка як умисне.

Сам Стерненко спочатку заявляв, що ніж належав йому, а потім - що відібрав ніж у нападників.

Другого нападника поліція відпустила, він проходить у справі як свідок.

Це був уже третій замах на Стерненка. 1 травня невідомий вистрілив у нього ззаду з травматичної зброї. 7 лютого на Стерненка напали біля його будинку.

Стерненка підозрюють також у вчинені нападу на начальника одеської поліції Дмитра Головіна під час протестів проти забудови у Міському саду Одеси в листопаді 2017 року.

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