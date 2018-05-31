Прооперированый в Киеве Стерненко жалуется на одесских врачей

Экс-лидера одесского "Правого сектора" Сергея Стерненко, на которого якобы было совершено нападение, 30 мая прооперировали в Киевской больнице.

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

"Сегодня в Киеве мне сделали нормальную операцию на левой руке после того издевательства, которое совершившили "врачи" одесской ГКБ №1, куда меня доставила скорая сразу после покушения", – написал Стерненко.

Экс-лидер "Правого сектора" рассказал, что ему, в частности, вставили металлическую спицу в мизинец, подшили несколько сухожилий, возобновили функцию срединного нерва (нерв плечевого сплетения – УП), который был зажат швами при первой операции и наложили новый гипс.

"Для сравнения – в ГКБ №1 г. Одессы (Одесская городская клиническая больница – УП) меня выписали задним числом, заявив, что я здоров и не нуждаюсь медицинской помощи", – отметил Стерненко.

По его словам, из-за этого он послал заявление о совершении преступления в Приморский отдел полиции Одессы и заявление на имя главы Одесской ОГА с требованием проверить действия врачей одесской больницы.

"Также готовится соответствующее обращение в Министерство здравоохранения", – добавил Стерненко.

Ранее Стерненко просил передать материалы досудебного расследования о нападении на него из Одесской области в любой другой регион Украины.

Однако в полиции заявили, что обязаны расследовать преступление, произошедшее на территории региона, а решать подследственность дела должна Генпрокуратура.

Как сообщалось, вечером 24 мая двое неизвестных совершили покушение на экс-руководителя одесского "Правого сектора" Сергея Стерненко.

Стерненко в ходе столкновения получил ножевое ранение в руку. Один из напавших убежал, но потом был пойман полицией, другой – получил от Стерненко смертельный удар ножом в область живота.

Полиция расследует убийство нападающего на Стерненко как умышленное.

Сам Стерненко сначала заявлял, что нож был его, а потом - что отобрал нож у нападавших.

Второго нападавшего полиция отпустила, он проходит по делу как свидетель.

Это уже третье нападение на Стерненко. 1 мая неизвестный выстрелил в него сзади из травматического оружия. 7 февраля Стерненко избили рядом с его домом.

Стерненко подозревается также в совершении нападения на начальника одесской полиции Дмитрия Головина во время протестов против застройки в Городском саду Одессы.