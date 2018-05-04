Бойовики знищили авто з гуманітарною допомогою – ООС

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П'ятниця, 4 травня 2018, 23:28

4 травня бойовики знищили автомобіль громадської організації "Християнська служба порятунку" біля Опитного Донецької області.

Про це повідомляє прес-служба Операції об’єднаних сил у Facebook.

"Приблизно о 16:20 під час обстрілу з боку НЗФ (імовірно зі сторони терміналу Донецького аеропорту) в районі населеного пункту Опитне Ясинуватського району Донецької області, було знищено цивільний автомобіль Nissan Тerrano, який належить ГО "Християнська служба порятунку"", - йдеться в повідомлені.

Зазначається, що група волонтерів поїхала на цьому авто з Авдіївки до Опитного для надання гуманітарної допомоги місцевому населенню та військовослужбовцям.

Коли автомобіль зупинився для розгрузки гуманітарної допомоги, то водій та пасажири, що стояли неподалік від машини, почули шипіння та побачили ракету, яка летіла на авто.

"Внаслідок влучання вказаної ракети (імовірно випущеної з ПТУР) цивільний автомобіль разом з майном був знищений", - йдеться в повідомленні.

В ООС зазначили, що волонтерів евакуювали до Авдіївки.

Попередньо встановлено, що представники громадської організації не постраждали.

Українська правда
Теми: Донбас Об'єднані сили на Донбасі
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