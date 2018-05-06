Трамп обурив Францію згадкою про теракт у Парижі в заяві на захист права на зброю

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Неділя, 6 травня 2018, 01:01

Президент США Дональд Трамп обурив Францію, заявивши, що теракту в концертному залі Батаклан в Парижі могло не бути, якби у громадян була зброя.

З такою заявою президент США виступив у зверненні до Національної стрілецької асоціації в Техасі, пише AFP.

"Ніхто не має зброї в Парижі і ми всі пам'ятаємо понад 130 осіб, а також величезну кількість людей, які були жахливо, жахливо поранені. Ви помітили, що про них ніхто не говорить", - сказав він аудиторії, нагадавши теракт, що стався в 2015 році в Парижі в концертному залі Батаклан.

"Вони були жорстоко вбиті невеликою групою терористів, у яких була зброя, вони не поспішали і застрелили їх одного за іншим", - додав Трамп.

При цьому він, наслідуючи терористів і зображуючи стрілянину, сказав: "Бум, йди сюди. Бум, йди сюди. Бум".

Трамп додав, що якби хоча б у когось з людей в тому залі була зброя, то терористи або "втекли б, або були б застрелені і це була б зовсім інша історія".

У свою чергу у Франції обурилися таким зауваженням президента США і закликали його проявити повагу до жертв "найгіршого кровопролиття на французькій землі з часів Другої світової війни".

Група 13 Onze 15, яка представляє постраждалих в результаті теракту в Батаклані, зажадала офіційної реакції від французького уряду на цю заяву.

"Наша реакція - перш за все огида до неприйнятної клоунади на цю тему", - сказав лідер організації Філіп Дюперрон.

"Франція висловлює свою тверду незгоду з коментарями президента Трампа про атаки 13 листопада 2015 року в Парижі і просить поважати пам'ять жертв", - йдеться в заяві прес-секретаря міністерства закордонних справ Аньєс фон дер Мюль.

"Франція пишається тим, що є безпечною країною, де придбання і володіння зброєю строго контролюється", - йдеться в заяві.

"Статистика жертв вогнепальної зброї не змушує нас хотіти змінити цей вибір", - резюмували в МЗС Франції.

Інші жертви написали гнівні повідомлення, адресовані президенту США, в Twitter.

Колишній президент Франції Франсуа Олланд і екс-прем'єр-міністр Мануель Вальс, які перебували при владі під час атаки 2015 року, також висловили своє обурення в окремих заявах.

Олланд назвав слова Трампа "ганебними" і сказав, що вони (слова) "багато розповіли про те, що він (Трамп) думає про Францію і її цінності".

Вальс написав у Twitter "непристойний і некомпетентний. Що ще я можу сказати? "

Нагадаємо, 13 листопада 2015 року джихадисти за допомогою поясів-смертників під час футбольного матчу Франція-Німеччина здійснили вибухи біля стадіону, в кафе і барах і захопили заручників у концертному залі Батаклан. Як зазначає AFP, в результаті загинули 130 осіб і понад 350 були поранені.

Теми: США Франція зброя тероризм
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