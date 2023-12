Трамп обурив Францію згадкою про теракт у Парижі в заяві на захист права на зброю

Президент США Дональд Трамп обурив Францію, заявивши, що теракту в концертному залі Батаклан в Парижі могло не бути, якби у громадян була зброя.

З такою заявою президент США виступив у зверненні до Національної стрілецької асоціації в Техасі, пише AFP.

"Ніхто не має зброї в Парижі і ми всі пам'ятаємо понад 130 осіб, а також величезну кількість людей, які були жахливо, жахливо поранені. Ви помітили, що про них ніхто не говорить", - сказав він аудиторії, нагадавши теракт, що стався в 2015 році в Парижі в концертному залі Батаклан.

"Вони були жорстоко вбиті невеликою групою терористів, у яких була зброя, вони не поспішали і застрелили їх одного за іншим", - додав Трамп.

При цьому він, наслідуючи терористів і зображуючи стрілянину, сказав: "Бум, йди сюди. Бум, йди сюди. Бум".

Trump rallied gun owners in Texas Friday, claiming attacks such as the one in Paris in 2015 could have been prevented if only citizens were armed, and at one point mimicked the assailants: "Boom! Come over here. Boom! Come over here" pic.twitter.com/lfaP5KqSc1