Трамп обурив Францію згадкою про теракт у Парижі в заяві на захист права на зброю

Президент США Дональд Трамп обурив Францію, заявивши, що теракту в концертному залі Батаклан в Парижі могло не бути, якби у громадян була зброя.

З такою заявою президент США виступив у зверненні до Національної стрілецької асоціації в Техасі, пише AFP.

"Ніхто не має зброї в Парижі і ми всі пам'ятаємо понад 130 осіб, а також величезну кількість людей, які були жахливо, жахливо поранені. Ви помітили, що про них ніхто не говорить", - сказав він аудиторії, нагадавши теракт, що стався в 2015 році в Парижі в концертному залі Батаклан.

"Вони були жорстоко вбиті невеликою групою терористів, у яких була зброя, вони не поспішали і застрелили їх одного за іншим", - додав Трамп.

При цьому він, наслідуючи терористів і зображуючи стрілянину, сказав: "Бум, йди сюди. Бум, йди сюди. Бум".

Trump rallied gun owners in Texas Friday, claiming attacks such as the one in Paris in 2015 could have been prevented if only citizens were armed, and at one point mimicked the assailants: "Boom! Come over here. Boom! Come over here" pic.twitter.com/lfaP5KqSc1 — AFP news agency (@AFP) May 5, 2018

Трамп додав, що якби хоча б у когось з людей в тому залі була зброя, то терористи або "втекли б, або були б застрелені і це була б зовсім інша історія".

У свою чергу у Франції обурилися таким зауваженням президента США і закликали його проявити повагу до жертв "найгіршого кровопролиття на французькій землі з часів Другої світової війни".

Група 13 Onze 15, яка представляє постраждалих в результаті теракту в Батаклані, зажадала офіційної реакції від французького уряду на цю заяву.

"Наша реакція - перш за все огида до неприйнятної клоунади на цю тему", - сказав лідер організації Філіп Дюперрон.

"Франція висловлює свою тверду незгоду з коментарями президента Трампа про атаки 13 листопада 2015 року в Парижі і просить поважати пам'ять жертв", - йдеться в заяві прес-секретаря міністерства закордонних справ Аньєс фон дер Мюль.

"Франція пишається тим, що є безпечною країною, де придбання і володіння зброєю строго контролюється", - йдеться в заяві.

"Статистика жертв вогнепальної зброї не змушує нас хотіти змінити цей вибір", - резюмували в МЗС Франції.

Інші жертви написали гнівні повідомлення, адресовані президенту США, в Twitter.

Колишній президент Франції Франсуа Олланд і екс-прем'єр-міністр Мануель Вальс, які перебували при владі під час атаки 2015 року, також висловили своє обурення в окремих заявах.

Олланд назвав слова Трампа "ганебними" і сказав, що вони (слова) "багато розповіли про те, що він (Трамп) думає про Францію і її цінності".

Вальс написав у Twitter "непристойний і некомпетентний. Що ще я можу сказати? "

Нагадаємо, 13 листопада 2015 року джихадисти за допомогою поясів-смертників під час футбольного матчу Франція-Німеччина здійснили вибухи біля стадіону, в кафе і барах і захопили заручників у концертному залі Батаклан. Як зазначає AFP, в результаті загинули 130 осіб і понад 350 були поранені.