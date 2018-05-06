Акції проти Путіна: В Москві силовики затримали журналіста під час прямого ефіру

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Неділя, 6 травня 2018, 02:04

У Москві поліцейські із застосуванням сили затримали журналіста під час висвітлення у прямому ефірі акції проти президента РФ Володимира Путіна. 

Про це повідомляє Радіо Свобода.

"Журналіста проекту Радіо Свобода та "Голосу Америки" "Настоящее время" Олексія Александрова із застосуванням сили затримали поліцейські у Москві 5 травня під час висвітлення акції проти президента Володимира Путіна", - йдеться у повідомленні.

Журналіст говорив в ефірі про особливу жорсткість правоохоронних органів під час цієї акції протесту "Він нам не цар", порівнюючи з іншими акціями, організованими опозиціонером Олексієм Навальним.

Як повідомлялося, за даними на 21:00, 5 травня в 26 містах Росії затримали 1599 імовірних учасників акцій "Він нам не цар" і випадкових перехожих.

5 травня у Росії проходили мітинги "Він нам не цар" до інавгурації Володимира Путіна, яка відбудеться 7 травня.

У багатьох містах заходи, організовані прихильниками опозиціонера Олексія Навального, не узгоджені з владою.

Євросоюз і США закликали російську владу негайно відпустити затриманих у суботу мирних демонстрантів та журналістів.

Теми: Росія ЗМІ
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