Акции против Путина: В Москве силовики задержали журналиста во время прямого эфира

В Москве полицейские с применением силы задержали журналиста при освещении в прямом эфире акции против президента РФ Владимира Путина.

Об этом сообщает Радио Свобода.

"Журналиста проекта Радио Свобода и" Голоса Америки "" Настоящее время "Алексея Александрова с применением силы задержали полицейские в Москве 5 мая во время освещения акции против президента Владимира Путина", - говорится в сообщении.

Журналист говорил в эфире об особой жесткости правоохранительных органов во время этой акции протеста "Он нам не царь", по сравнению с другими акциями, организованными оппозиционером Алексеем Навальным.

Как сообщалось, по данным на 21:00, 5 мая в 26 городах России задержали 1599 предполагаемых участников акций "Он нам не царь" и случайных прохожих.

5 мая в России проходили митинги и шествия "Он нам не царь", приуроченные инаугурации Владимира Путина, которая состоится 7 мая.

Во многих городах мероприятия, организованные сторонниками оппозиционера Алексея Навального, не согласованы с властями.

Евросоюз и США призвали российские власти немедленно отпустить задержанных в субботу мирных демонстрантов и журналистов.