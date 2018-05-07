Російська делегація на Євробаченні несла прапори "ЛДНР" вулицями Лісабона

Російська делегація перед відкриттям пісенного конкурсу "Євробачення-2018" 6 травня у Лісабоні (Португалія) провела акцію "Безсмертний полк", учасники якої несли, зокрема, прапори "ЛНР" і "ДНР".

Про це "Громадському радіо" повідомив голова Спілки українців у Португалії Павло Садоха, який спостерігав за акцією.



Зазначається, що учасники акції, окрім портретів нібито своїх родичів, які брали участь у Другій світовій війні, несли також прапори РФ, України, Білорусі та Грузії.

Українці, які живуть у Лісабоні, пішли на акцію у футболках зі зневажливими написами на адресу президента Росії Володимира Путіна.

"Ми пішли на акцію, аби зафіксувати, хто там є, яку використовує символіку і хто є організатором акції. На площі поруч з російськими прапорами були прапори "ДНР" і "ЛНР", - розповів Садоха.

"У деяких учасників акції з прапорами України ми питали, чи дійсно вони є українцями. Вони сказали, що ні. Були також прапори Грузії. Були прапори інших країн, але люди, які їх несли, навряд чи були представниками тих країн. Серед учасників акції були португальські організації лівого спрямування", - додав він.

twitter.com/golub Очолила ходу співачка Юлія Самойлова, яка представляє РФ на "Євробаченні".

facebook.com/alla.bogolepova

За оцінками голови Спілки українців у Португалії, в акції взяли участь щонайменше 300 учасників.

