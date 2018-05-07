Майже 46% українців за вступ до ЄС, 41,4% – до НАТО – опитування

45,9% українців вважають, що Україна повинна приєднатися до Європейського Союзу.

Такими є дані опитування Київського міжнародного інституту соціології.

Згідно з опитуванням, 8,9% респондентів вважають, що Україна має йти напрямком вступу до Митного союзу, ще 31,6% - Україні не слід ані орієнтуватися на вступ до ЄС, ані до Митного союзу.

Водночас 12,9% опитаних не визначилися зі своєю думкою щодо інтеграційного напрямку України, а 0,7% відмовилися відповідати.

Вступ України до НАТО підтримують 41,4% українців, тоді як 37,8% не підтримують цього. Ще 20% не визначилися зі своєю думкою, а 0,9% відмовилися відповісти на запитання.

Опитування проводилося з 5 по 19 квітня 2018 року. Методом особистого інтерв'ю опитано 2004 респонденти, які проживають у 110 населених пунктах усіх регіонів України (окрім Криму та окупованого Донбасу.

Європейська правда