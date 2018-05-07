Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Майже 46% українців за вступ до ЄС, 41,4% – до НАТО – опитування

Понеділок, 7 травня 2018, 16:49

45,9% українців вважають, що Україна повинна приєднатися до Європейського Союзу.

Такими є дані опитування Київського міжнародного інституту соціології.

Згідно з опитуванням, 8,9% респондентів вважають, що Україна має йти напрямком вступу до Митного союзу, ще 31,6% - Україні не слід ані орієнтуватися на вступ до ЄС, ані до Митного союзу.

Водночас 12,9% опитаних не визначилися зі своєю думкою щодо інтеграційного напрямку України, а 0,7% відмовилися відповідати.

Вступ України до НАТО підтримують 41,4% українців, тоді як 37,8% не підтримують цього. Ще 20% не визначилися зі своєю думкою, а 0,9% відмовилися відповісти на запитання.

Опитування проводилося з 5 по 19 квітня 2018 року. Методом особистого інтерв'ю опитано 2004 респонденти, які проживають у 110 населених пунктах усіх регіонів України (окрім Криму та окупованого Донбасу.

Європейська правда 

Теми: ЄСНАТОопитуваннясоціологія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

відеоБайден на зустрічі з Зеленським повідомив про новий пакет військової допомоги на $200 млн

"Київстар" повідомив, коли чекати появи зв'язку і що частково він уже відновлений

відеоУмєров заявив, що звільнення Залужного не планується

Орбан відповів угорцям Закарпаття: пропонує замінник членства в ЄС для України

Шевченка офіційно висунули на заміну Павелку, він збиратиме команду

Уряд погодив призначення 2 голів ОДА

Усі новини...
ЄС
У Європі розглядають можливість санкцій проти російського алюмінію – ЗМІ
Інформацію про колаборантів, які втекли в ЄС, почали вносити в базу Інтерполу
Грузинська влада звинуватила європейського лікаря у спробі вкрасти аналізи Саакашвілі
Останні новини
23:53
Двоє людей постраждало на Одещині через атаку "Шахедів"
23:46
Сейм Польщі схвалив уряд Туска
23:23
Будапешт готовий зняти вето на 50 млрд допомоги Україні, якщо ЄС розморозить кошти Угорщини
23:04
Економічні новини 12 грудня: хакерська атака на "Київстар", нова підозра у справі Сенниченка
22:49
Президент Євроради: ЄС хоче прискорити виробництво боєприпасів, для допомоги Україні 
22:28
Зірка, яку погасили. Що сталося з "Київстаром"?
22:04
відеоБайден на зустрічі з Зеленським повідомив про новий пакет військової допомоги на $200 млн
21:51
"Човниковий" рух поїздів між "Теремками" і "Деміївською": у КМДА оприлюднили розклад
21:43
Збоєм у "Київстарі" користуються шахраї – оператор
21:38
На війні в Україні загинув доброволець із Ірландії
Усі новини...
Реклама: