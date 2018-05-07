МЗС закликає посилити тиск на Росію через вирок Мовенку

Міністерство закордонних справ закликає партнерів посилити тиск на Російську Федерацію у зв’язку сфабрикованим вироком обвинуваченому в екстремізмі українцю Ігорю Мовенку.

Про це у Twitter повідомила речник МЗС Маряна Беца.

"Окупант цинічно фабрикує справи. Рішуче засуджуємо "вирок" українцю Мовенку. Закликаємо партнерів посилити тиск на РФ", - написала вона.

Окупант цинічно фабрикує справи. Рішуче засуджуємо "вирок" українцю Мовенку.Закликаємо партнерів посилити тиск на РФ pic.twitter.com/86Fgug4ug1 — Mariana Betsa (@Mariana_Betsa) May 7, 2018

Як повідомлялося, в грудні 2016 року співробітники ФСБ просто з роботи вивезли Ігоря Мовенка і побили.

7 вересня того ж року Мовенка побили в Севастополі за розміщену на велосипедній рамі символіку батальйону "Азов". Нападник назвався співробітником поліції.

Справу за побиття українця тоді не відкрили, замість цього в Гагарінському районному "суді" Севастополя відбулося судове засідання, на якому побитого Мовенка оштрафували на 2000 рублів "за поширення нацистської символіки".

У березні 2018 року Мовенко в Гагарінському районному "суді" Севастополя заявив, що під час усіх слідчих дій, які з ним проводили співробітники ФСБ, його били і лякали погрозами.

5 травня Гагарінський районний "суд" окупованого Севастополя засудив обвинуваченого у екстремізмі Ігоря Мовенка до двох років ув'язнення в колонії-поселенні.