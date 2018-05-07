Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

МЗС закликає посилити тиск на Росію через вирок Мовенку

Понеділок, 7 травня 2018, 17:06

Міністерство закордонних справ закликає партнерів посилити тиск на Російську Федерацію у зв’язку сфабрикованим вироком обвинуваченому в екстремізмі українцю Ігорю Мовенку.

Про це у Twitter повідомила речник МЗС Маряна Беца.

"Окупант цинічно фабрикує справи. Рішуче засуджуємо "вирок" українцю Мовенку. Закликаємо партнерів посилити тиск на РФ", - написала вона.

Як повідомлялося, в грудні 2016 року співробітники ФСБ просто з роботи вивезли Ігоря Мовенка і побили.

7 вересня того ж року Мовенка побили в Севастополі за розміщену на велосипедній рамі символіку батальйону "Азов". Нападник назвався співробітником поліції.

Справу за побиття українця тоді не відкрили, замість цього в Гагарінському районному "суді" Севастополя відбулося судове засідання, на якому побитого Мовенка оштрафували на 2000 рублів "за поширення нацистської символіки".

У березні 2018 року Мовенко в Гагарінському районному "суді" Севастополя заявив, що під час усіх слідчих дій, які з ним проводили співробітники ФСБ, його били і лякали погрозами.

5 травня Гагарінський районний "суд" окупованого Севастополя засудив обвинуваченого у екстремізмі Ігоря Мовенка до двох років ув'язнення в колонії-поселенні. 

Українська правда
Теми: Кримокупаціясудправа людини
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

відеоБайден на зустрічі з Зеленським повідомив про новий пакет військової допомоги на $200 млн

"Київстар" повідомив, коли чекати появи зв'язку і що частково він уже відновлений

відеоУмєров заявив, що звільнення Залужного не планується

Орбан відповів угорцям Закарпаття: пропонує замінник членства в ЄС для України

Шевченка офіційно висунули на заміну Павелку, він збиратиме команду

Уряд погодив призначення 2 голів ОДА

Усі новини...
Крим
У НАТО поки не бачать ознак того, що доля Криму може вирішитися на переговорах
Через низький попит готелі в окупованому Криму знизили ціни для туристів до 40%
Росіяни заявили, що на в'їзді в Крим застрягли понад 1300 авто
Останні новини
23:53
Двоє людей постраждало на Одещині через атаку "Шахедів"
23:46
Сейм Польщі схвалив уряд Туска
23:23
Будапешт готовий зняти вето на 50 млрд допомоги Україні, якщо ЄС розморозить кошти Угорщини
23:04
Економічні новини 12 грудня: хакерська атака на "Київстар", нова підозра у справі Сенниченка
22:49
Президент Євроради: ЄС хоче прискорити виробництво боєприпасів, для допомоги Україні 
22:28
Зірка, яку погасили. Що сталося з "Київстаром"?
22:04
відеоБайден на зустрічі з Зеленським повідомив про новий пакет військової допомоги на $200 млн
21:51
"Човниковий" рух поїздів між "Теремками" і "Деміївською": у КМДА оприлюднили розклад
21:43
Збоєм у "Київстарі" користуються шахраї – оператор
21:38
На війні в Україні загинув доброволець із Ірландії
Усі новини...
Реклама: