В РФ заявили, що не планують виходити з ядерної угоди з Іраном

Росія залишиться учасником ядерного угоди з Іраном, про вихід з якої напередодні заявив президент США Дональд Трамп.

Як повідомляє Інтерфакс, подальші плани залишатися учасником угоди підтвердив глава МЗС РФ Сергій Лавров.

Відповідаючи на відповідне запитання росЗМІ, Лавров заявив "Так".

У свою чергу прес-секретар президента РФ Володимира Путіна Дмитро Пєсков заявив, що 9 травня голова держави провів нараду з постійними членами Ради безпеки, де обговорив вихід США з іранської угоди, а також нічні авіаудари Ізраїлю по Сирії, пише РІА Новости.

"Члени Радбезу висловили заклопотаність рішенням США вийти з домовленості щодо іранського ядерного угоди та наголосили на важливості цього документа", - зазначив Пєсков.

На зустрічі були присутні прем'єр-міністр Дмитро Медведєв, спікери обох палат парламенту - Валентина Матвієнко та В'ячеслав Володін, секретар Ради безпеки Микола Патрушев, які виконують обов'язки голови адміністрації Кремля Антон Вайн, міністра оборони Сергій Шойгу, глави МЗС Сергій Лавров і багато інших представників профільних відомств.

8 травня президент США Дональд Трамп офіційно заявив, що США вийдуть зі Спільного всеосяжного плану дій так званої Іранської ядерної угоди та підписав розпорядження про поновлення санкцій проти Ірану.

Також у США заявили, що санкції проти Ірану, пов'язані з його ядерною програмою, буде відновлено поетапно - протягом 3-6 місяців до рівня, який діяв до підписання Іранської ядерної програми.

В ЄС заявили, що залишаються відданими ядерній угоді з Іраном і не збирається виходити з неї, незважаючи на рішення Трампа.

У свою чергу президент Ірану Хасан Роухані заявив, що країна може відновити збагачення урану у більших, ніж до цього масштабах, якщо ядерна угода провалиться.

Президент Франції Еммануель Макрон закликав Трампа залишитися в ядерному угоді, запропонувавши обговорити нову угоду. На думку Великобританії, Франції і Німеччини, угода є найкращим способом запобігти отриманню Тегераном ядерної зброї.