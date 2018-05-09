КВУ спростував заяви про підкуп виборців з боку "Самопомочі"

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Середа, 9 травня 2018, 21:24

Комітет виборців України спростував інформацію про підкуп виборців кандидатами від "Самопомочі" на виборах до ОТГ 29 квітня.

Як зазначається на сайті КВУ, в ході виборчої кампанії Комітет виборців повідомляв про отримання інформації щодо підкупу виборців з боку кандидатів від "Самопомочі" у Заставнівській об'єднаній громаді Чернівецької області. Мова йшла про роздачу продуктових наборів від імені партії.

"Однак, у ході розслідування КВУ було встановлено, що особи, причетні до роздачі продуктових наборів, не мають жодного відношення до кандидатів від партії "Самопоміч". Натомість, ця інформація поширювалася з боку опонентів політичної сили", - йдеться в повідомленні.

Там також зазначено, що під час виборів у ОТГ, починаючи з жовтня 2015 року, КВУ не було зафіксовано інших фактів підкупу від цієї політичної сили.

"Щодо фактів підкупу від інших політичних партій на виборах 29 квітня, то вони підтверджені як відповідними фото- та відеоматеріалами, так і оприлюдненими фактами в місцевих ЗМІ, а також відкритими кримінальними справами", - повідомили в КВУ.

Там нагадали, що загалом за результатами виборів поліцією було відкрито 19 кримінальних справ, близько половини з яких – щодо підкупу виборців.

Як повідомлялося, 29 квітня перші вибори пройшли у 40 об’єднаних територіальних громадах: 4 міських, 14 селищних, 22 сільських.

Комітет виборців України повідомляв про порушення в ході виборів.

Пізніше голова КВУ Олексій Кошель заявив, що шість політичних партій вдалися до підкупу громадян на виборах до ОТГ 29 квітня.

"Лідери (за кількістю підкупів, ред.) — "Батьківщина" та "Аграрна партія", трохи менше — в "Радикальної партії". По одному випадку підкупу є в "Блоці Петра Порошенка" та "Самопомочі", — сказав Кошель.

Українська правда
Теми: КВУ Самопоміч вибори
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