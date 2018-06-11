Умови у Балуха гірші, ніж кажуть в Росії – кримські правозахисники

Кримського політв’язня Володимира Балуха, який голодує з березня, 10 червня помістили в камеру-"олівець", де можна лише стояти та сидіти, і протримали близько двох годин.

Про це повідомляє у Facebook "Кримська правозахисна група".

"В українця без пояснення причин взяли відбиток пальця правої руки", – вказують активісти.

За їхніми словами, Балух поскаржився родичам на сильний головний і серцевий біль, який відчув в задушливому приміщенні.

"Коли Балуха привели в його камеру, він виявив, що з камери зник телевізор, про наявність якого повідомляє в своєму офіційній відповіді українському омбудсмену російський омбудсмен Тетяна Москалькова", – пише організація.

Крім того, правозахисники стверджують, що наразі другої людини, про яку казала Москалькова, в камері Балуха немає.

"Кримська правозахисна група розцінює це як необґрунтовану ізоляцію українця від зовнішнього світу з метою надати на нього додатковий тиск", – заявляють в "КПГ".

Активісти кажуть, що поговорили з черговим СІЗО Сімферополя по телефону, але він відмовився коментувати ситуацію.

Раніше омбудсмен РФ Тетяна Москалькова повідомила, що 19 травня відвідала Балуха та інших українських в’язнів Криму.

За її словами, Балух тримається у двомісній камері площею 10,5 кв.м., в якій є телевізор і бак для питної води. Разом із Балухом у камері знаходиться ще одна особа.

Омбудсмен заявила, що Балух не висловив претензій до умов тримання, скарг на принижуюче чи жорстоке ставлення, тілесних ушкоджень, травм чи ознак здійснення на нього фізичного чи психологічного тиску не виявлено.

Також про стан здоров’я Балуха Москалькова заявляла, що "нині це не повне голодування, а харчування за спеціальною схемою".

9 березня Балух оголосив безстрокове голодування.

За час голодування він втратив 30 кг ваги.

У квітні 22 нардепи направили колективне звернення до Балуха з проханням припинити голодування, але він відмовлявся.

Суд у Криму визнав Балуха винним у зберіганні боєприпасів і засудив його до 3 років і 5 місяців позбавлення волі в колонії-поселенні, а також штрафу в розмірі 10 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (близько 4600 гривень).

Іншу справу проти активіста порушено через заяви начальника ізолятора тимчасового тримання в селищі Роздольне Валерія Ткаченка, який стверджує, що Балух його побив.

При цьому сам активіст і його захист заявляють, що це Ткаченко напав на нього.