Условия у Балуха хуже, чем говорят в России – крымские правозащитники

Крымского политзаключенного Владимира Балуха, который голодает с марта, 10 июня поместили в камеру- "карандаш", где можно только стоять и сидеть, и продержали около двух часов.

Об этом сообщает в Facebook "Крымская правозащитная группа".

"У украинца без объяснения причин взяли отпечаток пальца правой руки", – указывают активисты.

По их словам, Балух пожаловался родственникам на сильную головную и сердечную боль, которую почувствовал в душном помещении.

"Когда Балуха привели в его камеру, он обнаружил, что из камеры исчез телевизор, о наличии которого сообщает в своем официальном ответе украинскому омбудсмену российский омбудсмен Татьяна Москалькова", – пишет организация.

Кроме того, правозащитники утверждают, что сейчас второго человека, о котором говорила Москалькова, в камере Балуха нет.

"Крымская правозащитная группа расценивает это как необоснованную изоляцию украинца от внешнего мира с целью оказать на него дополнительное давление", – заявляют в "КПГ".

Активисты говорят, что поговорили с дужурным СИЗО Симферополя по телефону, но он отказался комментировать ситуацию.

Ранее омбудсмен РФ Татьяна Москалькова сообщила, что 19 мая посетила Балуха и других украинских узников Крыму.

По ее словам, Балуха держат в двухместной камере площадью 10,5 кв.м., в которой есть телевизор и бак для питьевой воды. Вместе с Балухом в камере находится еще один человек.

Омбудсмен заявила, что Балух не высказал претензий к условиям содержания, жалоб на унижающее или жестокое обращение, телесных повреждений, травм или признаков осуществления на него физического или психологического давления не выявлено.

Также о состоянии здоровья Балуха Москалькова заявляла, что "сейчас это не полное голодание, а питание по специальной схеме".

9 марта Балух объявил бессрочную голодовку.

За время голодовки он потерял 30 кг веса.

В апреле 22 нардепы направили коллективное обращение к Балуху с просьбой прекратить голодовку, но он отказывался.

"Суд" в Крыму признал Балуха виновным в хранении боеприпасов и приговорил его к 3 годам и 5 месяцам лишения свободы в колонии-поселении, а также штрафу в размере 10 тысяч рублей (около 4600 гривен).

Второе дело против активиста возбуждено из-за заявления начальника изолятора временного содержания в поселке Раздольное Валерия Ткаченко, который утверждает, что Балух его избил.

При этом сам активист и его защита заявляют, что это Ткаченко напал на него.