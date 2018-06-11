ЗМІ показали перші фото помічника Манафорта, пов'язаного з розвідкою РФ

ЗМІ опублікували перші фотографії близького помічника Пола Манафорта Костянтина Килимника, проти якого спецпрокурор Роберт Мюллер нещодавно висунув обвинувачення.

Фото поширило видання Vice News.

Як зазначає видання, Килимник вів настільки таємне життя, що ніколи публічно не поширював своїх фотографій.

"Дві фотографії Килимника, давнього помічника Пола Манафорта з'явилися в російській соціальній мережі на сторінці його дружини, якою, ймовірно, вона користувалась декілька років назад. Три особи, які знають Килимника, підтвердили Vice News, що це він на фото", - йдеться у матеріалі.

Раніше одну з фотографій опублікувала російська служба ВВС. Однак, як зазначає Vice News, у ВВС не повідомили, чи вони самостійно перевірили автентичність зображень.

Раніше спецпрокурор Роберт Мюллер, який розслідує можливе втручання РФ в американські вибори, висунув нові обвинувачення проти Пола Манафорта та його близького підлеглого Костянтина Килимника.

В інтерв'ю "Радіо Свободі" Костянтин Килимник розповів, як працював на Пола Манафорта в Україні та США і заявив, що не пов'язаний з ГРУ РФ.

У розслідуванні Роберта Мюллера Килимника називають "російським розвідником", позначаючи у матеріалах справи як "Особу А" і не оприлюднюючи більше жодних деталей.

Відповідно до публікації, Килимник працював з Манафортом і керував його київським офісом з 2005 до 2015 рр., а також "бачив, як Манафорт працював у різних країнах". Про які конкретно країни йдеться, Килимник не уточнює, зазначаючи, що вони розташовані "у Європі та Африці".