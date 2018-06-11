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ЗМІ показали перші фото помічника Манафорта, пов'язаного з розвідкою РФ

Понеділок, 11 червня 2018, 20:27
ЗМІ показали перші фото помічника Манафорта, пов'язаного з розвідкою РФ

ЗМІ опублікували перші фотографії близького помічника Пола Манафорта Костянтина Килимника, проти якого спецпрокурор Роберт Мюллер нещодавно висунув обвинувачення.

Фото поширило видання Vice News.

Як зазначає видання, Килимник вів настільки таємне життя, що ніколи публічно не поширював своїх фотографій.

"Дві фотографії Килимника, давнього помічника Пола Манафорта з'явилися в російській соціальній мережі на сторінці його дружини, якою, ймовірно, вона користувалась декілька років назад. Три особи, які знають Килимника, підтвердили Vice News, що це він на фото", - йдеться у матеріалі.

Раніше одну з фотографій опублікувала російська служба ВВС. Однак, як зазначає Vice News, у ВВС не повідомили, чи вони самостійно перевірили автентичність зображень.

 
 

Раніше спецпрокурор Роберт Мюллер, який розслідує можливе втручання РФ в американські вибори, висунув нові обвинувачення проти Пола Манафорта та його близького підлеглого Костянтина Килимника.

В інтерв'ю "Радіо Свободі" Костянтин Килимник розповів, як працював на Пола Манафорта в Україні та США і заявив, що не пов'язаний з ГРУ РФ.  

У розслідуванні Роберта Мюллера Килимника називають "російським розвідником", позначаючи у матеріалах справи як "Особу А" і не оприлюднюючи більше жодних деталей.

Відповідно до публікації, Килимник працював з Манафортом і керував його київським офісом з 2005 до 2015 рр., а також "бачив, як Манафорт працював у різних країнах". Про які конкретно країни йдеться, Килимник не уточнює, зазначаючи, що вони розташовані "у Європі та Африці".

30 жовтня 2017 року Манафорту і його партнеру Річарду Гейтсу було оприлюднено звинувачення з 12 пунктів, яке містить відмивання грошей, несплату податків, шахрайство і роботу в якості лобіста іноземної установи без реєстрації.

У грудні суд у США частково задовольнив прохання Манафорта про звільнення з-під домашнього арешту на період судового розслідування його справи. Манафорт не визнав себе винним по жодному з обвинувальних висновків. Він перебуває під домашнім арештом і зобов'язаний носити електронний браслет. Судовий розгляд щодо Манафорта розпочнеться 17 вересня, а у Вірджинії суд розгляне справу 10 липня.

У лютому 2018-го  Роберт Мюллер звинуватив колишнього адвоката у справі Юлії Тимошенко Олександра Ван дер Зваана, який визнав, що неправдиво свідчив про втручання РФ у американські вибори 2016 року.

У документах звинувачення зазначено, що Ван дер Зваан вів бесіди з Річардом Гейтсом і "особою А". Згодом стало відомо, що "особа А" - колишній офіцер російської розвідки Костянтин Килимник, який також працював у лобістській фірмі Манафорта в Україні у вересні і жовтні 2016 року.

Ван дер Зваан "визнав, що знав" про зв'язок з росіянами, тому що Гейтс розповів йому про це.

Коли Килимник працював на Януковича у команді Манафорта, там теж підозрювали, що він доповідає в Москву, однак не надавали цьому значення. Також він виступав посередником між Манафором і російським олігархом Олегом Дерипаскою, близьким до президента РФ Володимира Путіна.

Зв'язок між Гейтсом і Килимником має велике значення, оскільки кримінальні звинувачення, раніше висунуті проти Гейтса і Манафорта, стосуються лише їх лобістської роботи для України до президентських виборів 2016-го в США.

Марія Думанська, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: Пол МанафортЗМІ
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