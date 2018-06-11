СМИ показали первые фото помощника Манафорта, связанного с разведкой РФ

СМИ опубликовали первые фотографии близкого помощника Пола Манафорта Константина Килимника, против которого спецпрокурор Роберт Мюллер недавно выдвинул обвинения.

Фото распространило издание Vice News.

Как отмечает издание, Килимник вел настолько тайный образ жизни, что никогда публично не распространял своих фотографий.

"Две фотографии Килимника, давнего помощника Пола Манафорта появились в российской социальной сети на странице его жены, которой, вероятно, она пользовалась несколько лет назад. Три человека, которые знают Килимника, подтвердили Vice News, что это он на фото", - говорится в материале.

Ранее одну из фотографий опубликовала русская служба ВВС. Однако, как отмечает Vice News, в ВВС не сообщили, самостоятельно ли они проверили подлинность изображений.

Ранее спецпрокурор Роберт Мюллер, который расследует возможное вмешательство РФ в американские выборы, выдвинул новые обвинения против Пола Манафорта и его близкого подчиненного Константина Килимника.

В интервью "Радио Свободе" Константин Килимник рассказал, как работал на Пола Манафорта в Украине и США и заявил, что не связан с ГРУ РФ.

В расследовании Роберта Мюллера Килимника называют "бывшим российским разведчиком", обозначая в материалах дела как "Лицо А" и не обнародуя больше никаких деталей.

Согласно публикации, Килимник работал с Манафортом и руководил его киевским офисом с 2005 до 2015 гг., а также "видел, как Манафорт работал в разных странах". О каких конкретно странах идет речь, он не уточнил, отметив, что они находятся "в Европе и Африке".

30 октября 2017 года Манафорту и его партнеру Ричарду Гейтсу было обнародовано обвинение из 12 пунктов, которое включает отмывание денег, неуплату налогов, мошенничество и работу в качестве лоббиста иностранной учреждения без регистрации.

В декабре суда в США частично удовлетворил просьбу Манафорта об освобождении из-под домашнего ареста на период судебного расследования его дела.

Манафорт не признал себя виновным ни по одному обвинительному заключению. Он находится под домашним арестом и обязан носить электронный браслет. Судебное разбирательство в отношении Манафорта начнется 17 сентября, а в Вирджинии суд рассмотрит дело 10 июля.

В феврале 2018 года Роберт Мюллер обвинил бывшего адвоката по делу Юлии Тимошенко Александра Ван дер Зваана, который признал, что ложно свидетельствовал о вмешательстве РФ в американские выборы 2016 года.

В документах обвинения отмечается, что Ван дер Зваан вел беседы с Ричардом Гейтсом и "лицом А". Позже стало известно, что "лицо А" - бывший офицер российской разведки Константин Килимник, который также работал в лоббистской фирме Манафорта в Украине в сентябре и октябре 2016 года.

Ван дер Зваан "признал, что знал" о связи с россиянами, потому что Гейтс рассказал ему об этом.

Когда Килимник работал на Януковича в команде Манафорта, там тоже некоторые подозревали, что он докладывает в Москву, однако не придавали этому значения. Также он выступал в качестве посредника между Манафором и российским олигархом Олегом Дерипаской, близким к президенту РФ Владимиру Путину.

Связь между Гейтсом и Килимником имеет большое значение, поскольку уголовные обвинения, ранее выдвинутые против Гейтса и Манафорта, касаются только их лоббистской работы для Украины до президентских выборов 2016 года в США.