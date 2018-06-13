Головні новини дня – за 60 секунд

У закон про Антикорупційний суд протягли небезпечну правку, заступника голови АП підозрюють в незаконному збагаченні, в Криму зникло світло - новини, які обговорювали 13 червня.

Про Антикорупційний суд. Офіційне видання Верховної Ради "Голос України" опублікувало закон "Про Вищий антикорупційний суд".

Між тим, "Центр протидії корупції" повідомляє, що в оприлюдненому тексті закону з'явилася правка, яку голова комітету правової політики та правосуддя Руслан Князевич не зачитував у сесійній залі перед ухваленням закону і яку не обговорювали в комітеті.

Ця правка встановлює, що апеляції щодо справ НАБУ, які суди вже розглядаютьзараз, розглядатимуть у судах загальної юрисдикції, а не в Антикорупційному суді.

Голова правління ЦПК Віталій Шабунін вважає, що "ця норма – це амністія для всіх ТОП-корупціонерів, чиї справи вже в судах".

В НАБУ також заявляють, що норма про апеляцію дозволить топ-посадовцям уникати покарання.

Про замголови АП. Національне антикорупційне бюро проводить досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом можливого незаконного збагачення заступника глави Адміністрації президента Олексія Філатова.

В Адміністрації президента запевняють, що Філатов задекларував усі свої доходи згідно законодавства та готовий надати пояснення НАБУ.

Про касові апарати. Кабінет міністрів спростив обслуговування і ремонт реєстраторів розрахункових операцій та почав експеримент з використання різних пристроїв в якості касових апаратів.

Про справу МН17. Звинувачувальні вироки у справі щодо катастрофи "Боїнга" над Донбасом можуть бути виконані в Україні, а суд зможе використовувати відеозв'язок.

Про Крим. В анексованому Росією Криму повідомляють про масштабне відключення електроенергії, у містах не працюють світлофори і з перебоями працює мобільний зв'язок.

Про фінансову допомогу. Європейський парламент проголосував за надання Україні 1 млрд євро макрофінансової допомоги.

Про Жебрівського. Кабінет міністрів схвалив проект указу президента про звільнення голови Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Павла Жебрівського.

Про ЧМ2018. Міністр молоді та спорту Ігор Жданов закликає своїх колег із країн-учасників Чемпіонату світу з футболу, який має пройти в Росії, бойкотувати змагання на політичному рівні.