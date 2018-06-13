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Главные новости дня – за 60 секунд

Среда, 13 июня 2018, 21:01

В закон об Антикоррупционном суде протащили опасную правку, замглавы АП подозревают в незаконном обогащении, в Крыму исчез свет – новости, которые обсуждали 13 июня.

Об Антикоррупционном суде. Официальное издание Верховной Рады "Голос Украины" опубликовало закон "О Высшем антикоррупционном суде".

Между тем, "Центр противодействия коррупции" сообщает, что в обнародованном тексте закона появилась правка, которую глава комитета правовой политики и правосудия Руслан Князевич не зачитывал в сессионном зале перед принятием закона и которую не обсуждали в комитете.

Эта правка устанавливает, что апелляции по делам НАБУ, которые суды уже рассматривают сейчас, будут рассматриваться в судах общей юрисдикции, а не в Антикоррупционном суде.
Глава правления ЦПК Виталий Шабунин считает, что "эта норма – это амнистия для всех ТОП-коррупционеров, чьи дела уже в судах".

В НАБУ также заявляют, что норма об апелляции позволит избежать топ-чиновникам наказания.

О замглавы АП. Национальное антикоррупционное бюро проводят досудебное расследование в уголовном производстве по факту возможного незаконного обогащения заместителя главы Администрации президента Алексея Филатова.

В Администрации президента уверяют, что Филатов задекларировал все свои доходы согласно законодательству и готов предоставить объяснения НАБУ.

О деле МН17. Обвинительные приговоры по делу о крушении "Боинга" над Донбассом могут быть исполнены в Украине, а суд сможет использовать видеосвязь.

О Крыме. В аннексированном Россией Крыму сообщают о масштабном отключении электричества, в городах не работают светофоры и с перебоями работает мобильная связь.

О финансовой помощи. Европейский парламент проголосовал за предоставление Украине 1 млрд евро макрофинансовой помощи.

О кассовых аппаратах. Кабинет министров упростил обслуживание и ремонт регистраторов расчетных операций и начал эксперимент по использованию различных устройств в качестве кассовых аппаратов.

О Жебривском. Кабинет министров одобрил проект указа президента об увольнении главы Донецкой областной военно-гражданской администрации Павла Жебривского.

О ЧМ2018. Министр молодежи и спорта Игорь Жданов призывает своих коллег из стран-участников Чемпионата мира по футболу, который должен пройти в России, бойкотировать соревнования на политическом уровне.

"Украинская правда" в Threads

Темы: MH17Антикоррупционный судНАБУКрымЖебривский
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