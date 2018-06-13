Главные новости дня – за 60 секунд

В закон об Антикоррупционном суде протащили опасную правку, замглавы АП подозревают в незаконном обогащении, в Крыму исчез свет – новости, которые обсуждали 13 июня.

Об Антикоррупционном суде. Официальное издание Верховной Рады "Голос Украины" опубликовало закон "О Высшем антикоррупционном суде".

Между тем, "Центр противодействия коррупции" сообщает, что в обнародованном тексте закона появилась правка, которую глава комитета правовой политики и правосудия Руслан Князевич не зачитывал в сессионном зале перед принятием закона и которую не обсуждали в комитете.

Эта правка устанавливает, что апелляции по делам НАБУ, которые суды уже рассматривают сейчас, будут рассматриваться в судах общей юрисдикции, а не в Антикоррупционном суде.

Глава правления ЦПК Виталий Шабунин считает, что "эта норма – это амнистия для всех ТОП-коррупционеров, чьи дела уже в судах".

В НАБУ также заявляют, что норма об апелляции позволит избежать топ-чиновникам наказания.

О замглавы АП. Национальное антикоррупционное бюро проводят досудебное расследование в уголовном производстве по факту возможного незаконного обогащения заместителя главы Администрации президента Алексея Филатова.

В Администрации президента уверяют, что Филатов задекларировал все свои доходы согласно законодательству и готов предоставить объяснения НАБУ.

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