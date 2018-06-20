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Захист Савченко знову просить випустити її

Середа, 20 червня 2018, 11:54

До Шевченківського райсуду Києва надійшло клопотання про зміну запобіжного заходу, подане захисником підозрюваної Надії Савченко.

Судове засідання з розгляду цього клопотання призначено на 22 червня о 13:00, інформує прес-служба суду..

Надію Савченко підозрюють у злочинах за ч.1 ст.109, ч.1 ст.14, ч.2 ст.28, ст.112, ч.3 ст.258, ч.1 ст.258-3 та ч.1 ст.263 – зокрема, у спробі насильницької зміни конституційного ладу чи захоплення державної влади, в підготовці до злочину і змові, в посяганні на життя державних діячів, у підготовці терактів; у створенні терористичної групи чи організації; у незаконному поводженні зі зброєю.

Її затримали 22 березня у Верховній Ради після того, як парламент зняв із неї недоторканність.  

23 березня Шевченківський райсуд Києва обрав запобіжний захід Савченко у вигляді тримання під вартою до 20 травня без можливості внести заставу. 22 травня Апеляційний суд Києва підтримав це рішення.

15 травня слідчий судде Шевченківського райсуду продовжив термін тримання нардепа під вартою до 13 липня

16 травня Савченко подала скаргу до Конституційного суду, в якій просить перевірити конституційність ч. 5 ст. 176 КПК про те, що особисте зобов’язання, порука, домашній арешт чи застави не застосовні до осіб, яких підозрюють у вчиненні злочинів за статтями 109-114-1, 258-258-5, 260, 261 ККУ..

Звинувачення народний депутат відкидає.

Олена Рощенко, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: Савченко Надіясуд
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