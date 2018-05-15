Савченко продовжили арешт

Шевченківський райсуд Києва продовжив арешт нардепа Надії Савченко підозрюваної у підготовці терактів та повалення держаної влади, на 60 діб.

Про це на засіданні 15 травня заявив суддя Павло Слободянюк.

"Клопотання прокурорів задовольнити. Продовжити строки тримання під вартою для Савченко до 13 липня", - сказав суддя.

Прокурор Банник і суддя Слободянюк Скриншот з трансляції newsone

Прокурор Головної військової прокуратури Олександр Банник клопотав про продовження арешту Савченко у зв’язку з тим, що слідство, яке ведеться майже 2 місяці, на даний час не завершене, а також через те, що Савченко при зміні міри запобіжного заходу може тиснути на свідків, впливати на хід розслідування або взагалі переховуватися від слідства.

Він відзначив, що Савченко відмовилась від дачі показань, але озвучена їй "підозра підтверджується показами інших свідків".

Своє клопотання він обґрунтовував тим, що наразі у провадженні виконуються слідчо-розшукові дії для встановлення всіх обставин злочину, треба провести ще низку експертиз, допитати 80 осіб у різних регіонах України та на території Операції об’єднаних сил.

Державний захисник Савченко Юлія Ткач протестувала проти клопотання прокурора.

"Позиція обвинувачення ґрунтується на припущеннях. Нібито Савченко мала змову з невстановленими особами. Може, і є цьому докази, але захисту їх не надали", - сказала Ткач.

Захисник Савченко Юлія Ткач Скриншот з трансляції newsone

Вона відзначила, що свідки у справі уже допитані, тому Савченко не зможе на них тиснути, закордонний паспорт її підзахисна готова здати на зберігання на час слідства, тому не втече за кордон, а нагородний пістолет Глок 17 вилучений, тому нікому погрожувати ним вона не може.

"Достатньо браслета, щоб контролювати пересування", - сказала Ткач.

Вона також зачитала список з близько 10 осіб, готових взяти Савченко на поруки, серед яких мати і сестра арештованої, її речник Тетяна Проторченко, нардеп Сергій Мельниченко та інші.

Сама Савченко заявила, що мала змогу втекти закордон, але не зробила цього, свідкам не нашкодить, бо "вміє зберігати військову і державну таємницю".

Вона також додала, що змушена буде просити Держслужбу охорони надати охорону її рідним, як рідним нардепа, оскільки на них тиснуть свідки у даному кримінальному провадженні.

Скриншот з трансляції newsone

Крім того, Савченко повторила те, що заявляла на попередніх засіданнях суду, що "слова і дії – це різні речі".

Савченко вимагала надати їй можливість працювати у Верховній Раді і спілкуватися з виборцями, але разом з тим заявила, що готова стати кандидатом на обмін українських полонених.

"Щодо мене, я прекрасно розумію, яка мене чекає доля в Росії. Якщо, наприклад, за мене віддадуть всіх 60 українських полонених і кримських татар, які перебувають у в'язницях РФ, то так, я погоджуся відсидіти 22 роки в РФ", - сказала Савченко.

Рішення судді про продовження арешту Савченко прокоментувала вигуком: "Тримаймося. Україна переможе!"

Надію Савченко затримали 22 березня у Верховній Ради після того, як парламент зняв із неї недоторканність.

Їй інкримінують вчинення дій з метою насильницького повалення конституційного ладу та захоплення державної влади, посягання на життя державного чи громадського діяча, готування до терористичного акту, сприяння терористичній організації та незаконне поводження зі зброєю, боєприпасами та вибуховими речовинами.

Сама народний депутат відкидає звинувачення і стверджує, що вела розмови про організацію терактів, аби ввести в оману владу – і осміяти її.

23 березня Шевченківський райсуд Києва обрав запобіжний захід Савченко у вигляді тримання під вартою до 20 травня без можливості внести заставу.

Захисники Савченко подали апеляцію на це рішення. Але апеляційний суд залишив Савченко під вартою.

Слідство призначило 13 експертиз зброї, боєприпасів, вибухових речовин, відео- та аудіоматеріалів, виступів і публічних закликів, зокрема й комісійну судово-психологічну експертизу щодо Савченко.

Надія Савченко пройшла тестування на поліграфі ("детекторі брехні").

11 травня від Савченко пішли її обидва адвокати – Олег Соловей та Дмитро Бугай.

На суді 14 травня Савченко заявила, що відмовилась від 4 адвокатів: Солов’я, Бугая, Грищенюка та Шадріна і попросила державного адвоката. Їй надали адвоката Юлію Ткач.

Їй загрожує покарання аж до довічного ув’язнення.

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