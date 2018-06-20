Защита Савченко снова просит выпустить ее

В Шевченковский райсуд Киева поступило ходатайство об изменении меры пресечения, поданное защитником подозреваемой Надежды Савченко.

Судебное заседание по рассмотрению этого ходатайства назначено на 22 июня в 13:00, сообщает пресс-служба суда.

Надежду Савченко подозревают в преступлениях по ч.1 ст.109, ч.1 ст.14, ч.2 ст.28, ст.112, ч.3 ст.258, ч.1 ст.258-3 и ч.1 263 – в частности, в попытке насильственного изменения конституционного строя или захвата государственной власти, в подготовке к преступлению и сговоре, в посягательстве на жизнь государственных деятелей, в подготовке терактов; в создании террористической группы или организации; в незаконном обращении с оружием.



Ее задержали 22 марта в Верховной Рады после того, как парламент снял с нее неприкосновенность.



23 марта Шевченковский райсуд Киева избрал меру пресечения Савченко в виде содержания под стражей до 20 мая без возможности внести залог. 22 мая Апелляционный суд Киева поддержал это решение.



15 мая следственный судья Шевченковского райсуда продлил срок содержания нардепа под стражей до 13 июля.

16 мая Савченко подала жалобу в Конституционный суд, в которой просит проверить конституционность ч. 5 ст. 176 УПК о том, что личное обязательство, поручительство, домашний арест или залог не применимы к лицам, которых подозревают в совершении преступлений по статьям 109-114-1, 258-258-5, 260, 261 УК.



Обвинения народный депутат отвергает.