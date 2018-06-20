Головні новини дня – за 60 секунд

Тимошенко заявила, що йде на вибори, з 1 липня мільйону пенсіонерів піднімуть пенсії, Жебрівський стане аудитором НАБУ - новини, які обговорювали 20 червня.

Про Тимошенко. Лідер партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко заявила, що візьме участь у виборах президента України у 2019 році.

Про пенсії. Віце-прем'єр-міністр Павло Розенко заявляє, що близько 1 мільйона українських пенсіонерів отримають підвищені пенсії з 1 липня.

Про Жебрівського. Президент Петро Порошенко включив екс-голову Донецької військово-цивільної обласної адміністрації Павла Жебрівського до складу комісії з аудиту НАБУ.

Центр протидії корупції заявляє, що Павла Жебрівського призначили на посаду аудитора НАБУ за квотою президента з порушенням закону.

Про Сенцова. Генсек Ради Європи Турбйорн Ягланд закликав Росію звільнити українського режисера Олега Сенцова з гуманітарних міркувань і заявив про готовність подати прохання про його помилування.

Про депутатську недоторканість. Конституційний суд на засіданні 19 червня визнав конституційним президентський законопроект про скасування недоторканності нардепів з відстрочкою до 2020 року.

Про перейменування. Парламентський комітет з питань державного будівництва, регіональної політики та місцевого самоврядування підтримав пропозицію перейменування Дніпропетровської області у Січеславську, а Кіровоградської у Кропивницьку.

Про послів. Президент Петро Порошенко призначив послом України у Вірменії генерал-лейтенанта Петра Литвина. Під час війни на сході України перебував на посаді командувача військ сектора "Д". Литвина звинувачували в тому, що у серпні 2014 року він залишив своїх бійців під Іловайськом, в результаті чого українські сили виявилися оточені проросійськими бойовиками.

Втім, розслідування Тимчасової слідчої комісії Верховної ради показало, що інформація про втечу не відповідає дійсності.

Про торгівельні війни. Єврокомісія прийняла регламент, який вводить у дію заходи у відповідь на мита США на сталь і алюміній.

У березні адміністрація Трампа запровадила мита в розмірі 25% на сталь і 10% на алюміній стосовно Китаю, Росії та Японії. Для ЄС, Канади, Мексики, Бразилії, Австралії та Аргентини запровадження додаткових мит тимчасово відклали. Але тепер вони почали діяти з 1 червня.