Главные новости дня – за 60 секунд

Тимошенко заявила, что идет на выборы, с 1 июля миллиону пенсионеров поднимут пенсии, Жебривский станет аудитором НАБУ – новости, которые обсуждали 20 июня.

О Тимошенко. Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко заявила, что примет участие в выборах президента Украины в 2019 году.

О пенсиях. Вице-премьер-министр Павел Розенко заявляет, что около 1 миллиона украинских пенсионеров получат повышенные пенсии с 1 июля.

О Жебривском. Президент Петр Порошенко включил экс-главу Донецкой военно-гражданской областной администрации Павла Жебривского в состав комиссии по аудиту НАБУ.

Центр противодействия коррупции заявляет, что Павла Жебривского назначили на должность аудитора НАБУ по квоте президента с нарушением закона.

О Сенцове. Генсек Совета Европы Турбьерн Ягланд призвал Россию освободить украинского режиссера Олега Сенцова по гуманитарным соображениям и заявил о готовности подать прошение о его помиловании.

О депутатской неприкосновенности. Конституционный суд на заседании 19 июня признал конституционным президентский законопроект об отмене неприкосновенности депутатов с отсрочкой до 2020 года.

О переименованиях. Парламентский комитет по вопросам государственного строительства, региональной политики и местного самоуправления поддержал предложение о переименовании Днепропетровской области в Сичеславскую, а Кировоградскую в Кропивницкую.

О послах. Президент Петр Порошенко назначил послом Украины в Армении генерал-лейтенанта Петра Литвина. Во время войны на востоке Украины занимал должность командующего войсками сектора "Д". Литвина обвиняли в том, что в августе 2014 он оставил своих бойцов под Иловайском, в результате чего украинские силы оказались окружены пророссийскими боевиками. Впрочем, расследование Временной следственной комиссии Верховного совета показало, что информация о бегстве не соответствует действительности.

О торговых войнах. Еврокомиссия приняла регламент, который вводит в действие меры в ответ на пошлины США на сталь и алюминий.

В марте администрация Трампа ввела пошлины в размере 25% на сталь и 10% на алюминий отношении Китая, России и Японии. Для ЕС, Канады, Мексики, Бразилии, Австралии и Аргентины введение дополнительных пошлин временно отложили. Но теперь они начали действовать с 1 июня.