Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Главные новости дня – за 60 секунд

Среда, 20 июня 2018, 21:02

Тимошенко заявила, что идет на выборы, с 1 июля миллиону пенсионеров поднимут пенсии, Жебривский станет аудитором НАБУ – новости, которые обсуждали 20 июня.

О Тимошенко. Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко заявила, что примет участие в выборах президента Украины в 2019 году.

О пенсиях. Вице-премьер-министр Павел Розенко заявляет, что около 1 миллиона украинских пенсионеров получат повышенные пенсии с 1 июля.

О Жебривском. Президент Петр Порошенко включил экс-главу Донецкой военно-гражданской областной администрации Павла Жебривского в состав комиссии по аудиту НАБУ.

Центр противодействия коррупции заявляет, что Павла Жебривского назначили на должность аудитора НАБУ по квоте президента с нарушением закона.

О Сенцове. Генсек Совета Европы Турбьерн Ягланд призвал Россию освободить украинского режиссера Олега Сенцова по гуманитарным соображениям и заявил о готовности подать прошение о его помиловании.

О депутатской неприкосновенности. Конституционный суд на заседании 19 июня признал конституционным президентский законопроект об отмене неприкосновенности депутатов с отсрочкой до 2020 года.

О переименованиях. Парламентский комитет по вопросам государственного строительства, региональной политики и местного самоуправления поддержал предложение о переименовании Днепропетровской области в Сичеславскую, а Кировоградскую в Кропивницкую.

О послах. Президент Петр Порошенко назначил послом Украины в Армении генерал-лейтенанта Петра Литвина. Во время войны на востоке Украины занимал должность командующего войсками сектора "Д". Литвина обвиняли в том, что в августе 2014 он оставил своих бойцов под Иловайском, в результате чего украинские силы оказались окружены пророссийскими боевиками. Впрочем, расследование Временной следственной комиссии Верховного совета показало, что информация о бегстве не соответствует действительности.

О торговых войнах. Еврокомиссия приняла регламент, который вводит в действие меры в ответ на пошлины США на сталь и алюминий.

В марте администрация Трампа ввела пошлины в размере 25% на сталь и 10% на алюминий отношении Китая, России и Японии. Для ЕС, Канады, Мексики, Бразилии, Австралии и Аргентины введение дополнительных пошлин временно отложили. Но теперь они начали действовать с 1 июня.

Темы: ТимошенкоЖебривскийСенцовпенсии
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

В случае остановки западной помощи Украина потеряет способность сдерживать РФ – ISW

"Схемы": у главы ВККС нет российского паспорта, а обнародованный номер - компоновка из цифр советского  

Теща президента "Энергоатома" Котина приобрела дом за 7 млн во время войны – "Схемы"

Фильм "20 дней в Мариуполе" Мстислава Чернова вошел в шортлист премии "Оскар"

фотоСтрелком в Праге оказался студент, который, вероятно, покончил с собой

Зеленский отреагировал на стрельбу в Праге, в которой погибли более 15 человек

Все новости...
Тимошенко
Украина и ее "если бы"
Успеть до контрнаступления. Усиление Ермака, ротация в Кабмине, обиды депутатов
Лидер "Батькивщины" Тимошенко начало нового года встретила в Дубае - УП
Последние новости
08:48
Германия готовится к возможным новогодним беспорядкам
08:44
Атака дронами: в Николаевской области поврежден объект инфраструктуры, в Одесской – зернохранилище
08:24
Норвежский круизный лайнер остался без навигации из-за шторма в Северном море
08:11
Над Украиной ночью сбили 24 из 28 дронов, не обошлось без попаданий
08:10
Чехия выделила $10 млн на усиление медицинской сферы Харьковской области
08:04
ВСУ за сутки ликвидировали 1 080 захватчиков и 9 танков
07:53
Украина и Германия провели новый раунд консультаций о "гарантиях безопасности"
07:46
Атака "Шахедов": в Киевской области обломки повредили частные дома
07:33
Умеров и глава Пентагона обсудили приоритеты помощи в сфере безопасности
06:53
Россияне формируют "добробат" "Донецк" из жителей Краснодарского края – Сопротивление
Все новости...
Реклама: