Головні новини дня – за 60 секунд

Рада прийняла закони про нацбезпеку і створення Антикорупційного суду, СБУ можуть дозволити блокувати сайти без рішення суду, у Труханова знайшли російський паспорт - новини, які обговорювали 21 червня.

Про закон про нацбезпеку. Верховна Рада підтримала у другому читанні президентський законопроект №8068 "Про національну безпеку України".

За словами спікера парламенту Андрія Парубія, цей закон важливий для боротьби з російською агресією, реформи сектору безпеки, а також є суттєвим кроком на шляху України до НАТО.

Про Антикорупційний суд. Верховна Рада ухвалила закон 8497 про утворення Вищого антикорупційного суду.

За словами доповідача з питання заступника голови Адміністрації президента Олексія Філатова, цей проект закону спрямований на реалізацію закону про Вищий антикорупційний суд і дасть змогу розпочати процедури зі створення і забезпечення діяльності ВАС у Києві.

Про обмеження свободи слова в інтернеті. До порядку денного Верховної Ради включили законопроект, яким хочуть дозволити СБУ без рішення суду блокувати сайти.

Зокрема, Службі безпеки України хочуть надати право блокувати доступ до будь-якого інформаційного ресурсу вже не тільки за рішенням суду, а й на підставі рішення прокурора, слідчого або Ради нацбезпеки і оборони.

Про нового голову Донецької ОДА. Кабінет міністрів затвердив кандидатуру нового очільника Донецької обласної військово-цивільної адміністрації - генерала Служби безпеки України Олександра Куця.

Про Труханова. Нова порція документів Panama Papers підтверджує, що міський голова Одеси Геннадій Труханов має чи, принаймні, мав російський паспорт.

Про Порошенка та Путіна. Президент Петро Порошенко подзвонив президенту Росії Володимиру Путіну і закликав звільнити українських заручників, які утримуються в російських тюрмах та на окупованих територіях.

Про Сенцова. Посли країн "Великої сімки" виступають за обмін незаконно ув'язнених в РФ режисера Олега Сенцова та інших українських політв'язнів з метою їхнього звільнення.

Сам Сенцов, який голодує 39 день у російській колонії, знаходиться зараз у медичній частині та має проблеми зі здоров’ям.

Про Мартиненка. Шевченківський райсуд Києва повернув до Спеціалізованої антикорупційної прокуратури для усунення недоліків справу щодо екс-нардепа Миколи Мартиненка та інших осіб, підозрюваних у відмиванні коштів, отриманих злочинним шляхом.

Про корупцію. Хабарництво та корупція залишаються основними видами економічних злочинів, які негативно впливають на діяльність українських організацій.

Про це пише прес-служба НАБУ з посиланням на результати опитування компанією PwC українських респондентів у рамках Всесвітнього дослідження економічних злочинів та шахрайства 2018.

Лише за останні два роки від цих злочинів постраждали 48% опитаних компаній, а кожний третій український респондент (33%) пригадав, що його організація отримувала пропозицію дати хабара.