Главные новости дня – за 60 секунд

Рада приняла законы о нацбезопасности и создании Антикоррупционного суда, СБУ могут разрешить блокировать сайты без решения суда, у Труханова нашли российский паспорт – новости, которые обсуждали 21 июня.

О законе о нацбезопасности. Верховная Рада поддержала во втором чтении президентский законопроект №8068 "О национальной безопасности Украины".

По словам спикера парламента Андрея Парубия, этот закон важен для борьбы с российской агрессией, реформы сектора безопасности, а также является существенным шагом на пути Украины в НАТО.

Об Антикоррупционном суде. Верховная Рада приняла закон 8497 о создании Высшего антикоррупционного суда.

По словам докладчика по вопросу заместителя главы Администрации президента Алексея Филатова, этот проект закона направлен на реализацию закона о Высшем антикоррупционном суде и даст возможность начать процедуры по созданию и деятельности ВАС в Киеве.

Об ограничении свободы в интернете. В повестку дня Верховной Рады включили законопроект, которым хотят разрешить СБУ без решения суда блокировать сайты.

В частности, Службе безопасности Украины хотят предоставить право блокировать доступ к любому информационному ресурсу уже не только по решению суда, но и на основании решения прокурора, следователя или Совета нацбезопасности и обороны.

О новом главе Донецкой ОГА. Кабинет министров утвердил кандидатуру нового главы Донецкой областной военно-гражданской администрации – генерала Службы безопасности Украины Александра Куця.

О Труханове. Новая порция документов Panama Papers подтверждает, что мэр Одессы Геннадий Труханов имеет или хотя бы имел российский паспорт.

О Порошенко и Путине. Президент Петр Порошенко позвонил президенту России Владимиру Путину и призвал освободить украинских заложников, содержащихся в российских тюрьмах и на оккупированных территориях.

О Сенцове. Послы стран "Большой семерки" выступают за обмен незаконно заключенных в РФ режиссера Олега Сенцова и других украинских политзаключенных с целью их освобождения.

Сам Сенцов, который голодает 39 день в российской колонии, находится сейчас в медицинской части и имеет проблемы со здоровьем.

О Мартыненко. Шевченковский райсуд Киева вернул в Специализированную антикоррупционную прокуратуру для устранения недостатков дело в отношении экс-нардепа Николая Мартыненко и других лиц, подозреваемых в отмывании средств, полученных преступным путем.

О коррупции. Взяточничество и коррупция остаются основными видами экономических преступлений, которые негативно влияют на деятельность украинских организаций.

Об этом пишет пресс-служба НАБУ со ссылкой на результаты опроса компанией PwC украинских респондентов в рамках Всемирного исследования экономических преступлений и мошенничества 2018.

Только за последние два года от этих преступлений пострадали 48% опрошенных компаний, а каждый третий украинский респондент (33%) вспомнил, что его организация получала предложение дать взятку.