США в ОБСЄ закликали Росію допустити Денісову до Сенцова й Балуха

США висловили обурення через відмову РФ допустити українського омбудсмена Людмилу Денісову до незаконно ув'язнених українців Олега Сенцова і Володимира Балуха, та закликали негайно забезпечити зустрічі.

З такою заявою виступила 21 червня на засіданні Постійної ради ОБСЄ у Відні тимчасово повірена у справах США при ОБСЄ Мішель Сайдерс, передає "Укрінформ".

"Ми приголомшені, що РФ відмовила українському омбудсмену в доступі до українського режисера та активіста Олега Сенцова, який потерпає в ув'язненні в Росії за сфабрикованими звинуваченнями в тероризмі", - підкреслила Сайдерс.

Представник США нагадала, що Сенцов із 14 травня оголосив протестне голодування, домагаючись звільнення всіх українських політв’язнів із російської неволі.

"Ми також стурбовані станом активіста Володимира Балуха, який голодує вже 95-й день. Російська влада повинна негайно дозволити українському омбудсмену доступ до цих ув'язнених і без зайвих затримок звільнити всіх, кого незаконно утримує", - наголосила вона.

"Ми не визнаємо й ніколи не визнаватимемо спробу Росії анексувати Крим. Кримські санкції щодо Росії залишатимуться чинними, поки РФ не поверне повний контроль над півостровом Україні", - також заявила Сайдерс.

Як повідомлялось, посольство України направило чергову ноту до Міністерства закордонних справ РФ з вимогою забезпечити відвідування омбудсменом Людмилою Денісовою українських політв'язнів у Росії.

За словами Денісової, вимога стосується пенітенціарних установ, де перебувають Олег Сенцов, Станіслав Клих, Олександр Кольченко та Володимир Балух.

Український режисер Олег Сенцов відмовляється припинити голодування у відповідь на пропозицію Європейського суду з прав людини.

Крім того, Сенцов спростував заяву російського омбудсмена Тетяни Москалькової про те, що під час голодування він набрав вагу.

Денісова після розмови з адвокатом політв'язня повідомила, що у Сенцова проблеми з нирками і серцем.

21 червня генсек Ради Європи Турбйорн Ягланд закликав Росію звільнити українського режисера Олега Сенцова з гуманітарних міркувань і заявив про готовність подати прохання про його помилування.

Керівництво колонії цього тижня повідомило, що український режисер відмовився від усіх інтерв'ю, про які журналісти просили через Федеральну службу виконання покарань РФ, а також від побачень із родичами.



У документальному фільмі "Громадського телебачення" за назвою "Етапом через пів-Землі: історія ув'язнення Сенцова й Кольченка" йдеться, що Сенцов відмовляється від побачень із родичами нібито побоюючись, що потім буде важче.

20 червня Денісова закликала Москалькову звернутися до президента РФ із проханням звільнити Сенцова з в’язниці.

Кримського режисера Олега Сенцова затримали 10 травня 2014 року в анексованому Сімферополі.

25 серпня 2015 року російський суд визнав його винним у тероризмі і засудив до 20 років позбавлення волі з відбуванням покарання у колонії суворого режиму.

Спершу Сенцова етапували на Ямал, а зараз утримують у колонії "Білий ведмідь" у Лабитнангі, що на півночі РФ.

В Україні й у світі вимагають від Росії звільнити Сенцова.

Сам Сенцов ні про що не просить керівництво Росії і не визнає себе винним у плануванні терактів.

Олег Сенцов не приймав громадянства РФ, але Росія називає його своїм громадянином – і на цій підставі засудила й не допускала представників України до нього.

21 червня заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу Ахтем Чийгоз повідомив, що у камері сімферопольського СІЗО, де утримують українського активіста Володимира Балуха, встановили відеоспостереження.

Балух оголосив безстрокове голодування 19 березня 2018 року.

Він відмовляється від їжі уже 95 днів.

У МЗС України заявили, що через критичний стан українського активіста Володимира Балуха "час пішов на дні".

ФСБ Росії затримала його 8 грудня 2016 року.

Співробітники ФСБ стверджували, що знайшли на горищі будинку, де живе Володимир Балух, 90 патронів і кілька тротилових шашок.

Суд в Криму визнав Балуха винним у зберіганні боєприпасів і засудив його до 3 років і 5 місяців позбавлення волі в колонії-поселенні, а також штрафу в розмірі 10 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (близько 4600 гривень).

Захист Балуха і правозахисники стверджують, що він став жертвою репресій за свою проукраїнську позицію – через прапор України, який знаходився на подвір'ї його будинку.

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