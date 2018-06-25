Головні новини дня – за 60 секунд

Тимошенко – фаворит передвиборної гонки за результатами опитувань, у дітей нового глави Донецької ОДА квартира за 4 млн грн, в Києві викрали, а потім знайшли сина фінансового аташе Лівії – новини, які обговорювали 25 червня.

Про вибори. Якби вибори президента відбувалися в середині червня 2018 року і в них не брали участі Святослав Вакарчук і Володимир Зеленський, то в першому турі більше голосів, ніж інші кандидати (серед кандидатів у списку, переданих респонденту), отримала б Юлія Тимошенко (22,8% серед тих, хто збирається голосувати і визначився).

Другу сходинку скоріше за все "ділять" Анатолій Гриценко (16%) та Олег Ляшко (13,2%), а третю Юрій Бойко (10,6%), Петро Порошенко (10,5%) та Вадим Рабінович (8,4%).

Серед українців, які визначилися зі своїми політичними уподобаннями, 21,6% готові проголосувати на виборах Верховної Ради за партію "Батьківщина" Юлії Тимошенко, 15,9% - за "Громадянську позицію" Анатолія Гриценка.

Про нового голову Донецької ОДА. Новопризначений очільник Донецької ОДА Олександр Куць у порушення закону не подав електронну декларацію, повідомляє Центр протидії корупції.

Антикорупціонери наголошують, що Куць мав подати декларацію перед своїм призначенням. А недотримання закону тягне за собою кримінальну відповідальність.

Крім того, дітям нового губернатора Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Олександра Куця подарували квартиру за 4 млн гривень, вони є власниками 90-метрового будинку і 10 соток землі під Києвом.

Про викрадення. Київські поліцейські розшукують зловмисників, які насильно посадили чоловіка у автомобіль на вулиці Тургенівській, введено план "Перехоплення".

За даними джерел "Української правди" в правоохоронних органах, викрали сина фінансового аташе Посольства Республіки Лівія.

Пізніше правоохоронці повідомили, що знайшли викраденого чоловіка, він має незначні поранення.

Про напад на табір ромів. Напад на табір ромів на околиці Львова стався пізно ввечері 23 червня: внаслідок нападу одна особа загинула, четверо отримали травми.

У нападі на ромський табір підозрюють учасників угрупування "Твереза і зла молодь" – це незареєстроване угруповання, яке використовує символіку ультраправої організації Misanthropic Division.

За підозрою у нападі затримали 8 осіб, більшості з них 16-18 років. Їм оголошено підозру в хуліганстві.

А голова Служби безпеки України Василь Грицак припускає, що за нападом на ромів у Львові може стояти Росія.

Про вимоги Угорщини. Угорщина чинитиме опір, якщо новий український закон про мови, який ухвалять на зміну скасованому "закону Ківалова - Колесниченка", не дасть угорській мові статус офіційної.

Про туберкульоз. Наразі Україна – на 2 місці в Європі за захворюваністю на туберкульоз (із розрахунку кількості хворих на 100 000 людей).

Майже кожен четвертий випадок туберкульозу в Україні - це мультирезистентний туберкульоз (МРТБ). Тобто такий, що не піддається лікуванню дуже ефективними протитуберкульозними препаратами.

Про Європейські сили військового реагування. Міністри оборони дев'яти країн ЄС, включаючи Велику Британію, підписали угоду про формування спільних Європейських сил військового реагування, яка дозволить продовження британської участі після Brexit.

Ініціатива спільних сил, очолювана президентом Франції Еммануелем Макроном в рамках планів створення автономних європейських збройних сил оборони, буде спрямована на швидке розгортання військ у кризових ситуаціях поблизу кордонів Європи. У групу входять Німеччина, Бельгія, Велика Британія, Данія, Нідерланди, Естонія, Іспанія і Португалія.