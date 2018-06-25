Главные новости дня – за 60 секунд

Тимошенко – фаворит предвыборной гонки по результатам опросов, у детей нового главы Донецкой ОГА квартира за 4 млн грн, в Киеве похитили, а потом нашли сына финансового атташе Ливии – новости, которые обсуждали 25 июня.

О выборах. Если бы выборы президента проходили в середине июня 2018 года и в них не участвовали Святослав Вакарчук и Владимир Зеленский, то в первом туре больше голосов, чем другие кандидаты (среди кандидатов в списке, переданных респонденту), получила бы Юлия Тимошенко (22,8% среди тех, кто собирается голосовать и определился).

Второе место скорее всего "делят" Анатолий Гриценко (16%) и Олег Ляшко (13,2%), а третье – Юрий Бойко (10,6%), Петр Порошенко (10,5%) и Вадим Рабинович (8,4 %).

Среди украинцев, определившихся со своими политическими предпочтениями, 21,6% готовы проголосовать на выборах Верховной Рады за партию "Батькивщина" Юлии Тимошенко, 15,9% - за "Гражданскую позицию" Анатолия Гриценко.

О новом главе Донецкой ОГА. Новоназначенный глава Донецкой ОГА Александр Куць в нарушение закона не подал электронную декларацию, сообщает Центр противодействия коррупции.

Антикоррупционеры отмечают, что Куць должен был подать декларацию перед своим назначением. А несоблюдение закона влечет за собой уголовную ответственность.

Кроме того, детям Куця подарили квартиру за 4 млн гривен, они являются владельцами 90-метрового дома и 10 соток земли под Киевом.

О похищениях. Киевские полицейские разыскивают злоумышленников, которые насильно посадили мужчину в автомобиль на улице Тургеневской, введен план "Перехват".

По данным источников "Украинской правды" в правоохранительных органах, похитили сына финансового атташе Посольства Республики Ливия.

Позже правоохранители сообщили, что нашли похищенного мужчину, у него незначительные ранения.

О нападении на табор ромов. Нападение на табор ромов на окраине Львова произошло поздно вечером 23 июня: в результате нападения один человек погиб, четверо получили травмы.

Подозреваемые в нападении на табор ромов во Львове признали свою принадлежность к незарегистрированной группировке "Трезвая и злая молодежь", которое использовало символику ультраправой националистической организации Misanthropic Division.

По подозрению в нападении задержали 8 человек, большенству из них 16-18 лет. Им объявлено подозрение в хулиганстве.

А глава Службы безопасности Украины Василий Грицак допускает, что за нападением на ромов во Львове может стоять Россия.

О требованиях Венгрии. Венгрия будет сопротивляться, если новый украинский закон о языках, который примут на смену отмененному "закона Кивалова-Колесниченко", не даст венгерской языку статус официального.

О туберкулезе. Сейчас Украина - на 2 месте в Европе по заболеваемости туберкулезом (из расчета количества больных 100 000 человек).

Почти каждый четвертый случай туберкулеза в Украине - это мультирезистентный туберкулез (МРТБ). То есть, он не поддается лечению очень эффективными противотуберкулезными препаратами.

О Европейских силах военного реагирования. Министры обороны девяти стран ЕС, включая Великобританию, подписали соглашение о формировании совместных Европейских сил военного реагирования, которое позволит продолжение британского участия после Brexit.

Инициатива совместных сил, возглавляемая президентом Франции Эммануэлем Макроном в рамках планов создания автономных европейских вооруженных сил обороны, будет направлена ​​на быстрое развертывание войск в кризисных ситуациях вблизи границ Европы. В группу входят Германия, Бельгия, Великобритания, Дания, Нидерланды, Эстония, Испания и Португалия.