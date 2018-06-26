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Головні новини дня – за 60 секунд

Вівторок, 26 червня 2018, 21:03

Організатору нападу на табір ромів повідомили про підозру у вбивстві, Порошенко підписав закон про запуск Антикорупційного суду, Рада ЄС затвердила 1 мільярд євро для України - новини, які обговорювали 26 червня.

Про напад на табір ромів. Організатору нападу на табір ромів у Львові повідомили про підозру в умисному вбивстві.

Правоохоронці інкримінують 20-річному львів’янину п.12 ч.2 ст.115 Кримінального кодексу – умисне вбивство, вчинене групою осіб за попередньою змовою.

Про Антикорупційний суд. Президент Петро Порошенко підписав закон про запуск Антикорупційного суду.

Про гроші для України. Рада Європейського Союзу у вівторок, 26 червня, затвердила виділення Україні 1 мільярда євро макрофінансової допомоги.

Про Сенцова. Незаконно засуджений в РФ український режисер Олег Сенцов не може бути помилуваний на підставі прохання, направленого від імені генерального секретаря Ради Європи Турбйорна Ягланда, заявив журналістам прес-секретар президента РФ Володимира Путіна Дмитро Пєсков, передає ТАСС.

Про Холодницького. Антикорупційний прокурор Назар Холодницький та його родина безкоштовно отримали 5 земельних ділянок загальною площею 0,48 га в 2012 – 2015 роках, інформує "Центр протидії корупції". Сам Холодницький у коментарі "Українській правді" висловив здивування обговоренням цієї інформації, запевнивши, що всі ці дані відображені раніше в його деклараціях.

Про Гонтареву. Національне антикорупційне бюро закрило справу щодо можливого декларування недостовірної інформації екс-головою Національного банку Валерією Гонтаревою. 

Про затримання українців в РФ. Громадянина України Ігоря Кіяшка, затриманого в Нижньому Новгороді ще 10 квітня, російські слідчі органи звинуватили в шпигунстві і спробі контрабанди деталей військових літаків.

Про велодоріжки. Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства вводить обов'язкове проектування велосипедних доріжок і смуг при новому будівництві та реконструкції доріг.

Про договірні матчі. Зранку, 26 червня, в 11 областях України почалися санкціоновані обшуки в організаторів договірних матчів, а також у колишніх та діючих футболістів, арбітрів, агентів та інших причетних.

Про вибори. Якщо б вибори до Верховної Ради проходили найближчим часом, то на них пішли би 68% громадян, при цьому жодній з партій вони не віддали більше 17% голосів.

Рівень підтримки трійки "лідерів" серед кандидатів у президенти відрізняється у кілька відсотків та не перевищує 16%.

Про інсценування. За останні три роки за допомогою інсценування вбивств Служба безпеки України попередила вбивства понад десяти осіб.

Теми: нацменшинигрошіАнтикорупційний судСенцовХолодницький
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