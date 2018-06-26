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Главные новости дня – за 60 секунд

Вторник, 26 июня 2018, 21:03

Организатору нападения на табор ромов сообщили о подозрении в убийстве, Порошенко подписал закон о запуске Антикоррупционного суда, Совет ЕС утвердил 1 миллиард евро для Украины – новости, которые обсуждали 26 июня.

О нападении на табор ромов. Организатору нападения на табор ромов во Львове сообщили о подозрении в умышленном убийстве.
Правоохранители инкриминируют 20-летнему львовянину п.12 ч.2 ст.115 Уголовного кодекса – умышленное убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору.

Об Антикоррупционном суде. Президент Петр Порошенко подписал закон о запуске Антикоррупционного суда.

О деньгах для Украины. Совет Европейского Союза во вторник, 26 июня, утвердил выделение Украине 1 миллиарда евро макрофинансовой помощи.

О Сенцове. Незаконно осужденный в РФ украинский режиссер Олег Сенцов не может быть помилован на основании прошения, направленного от имени генерального секретаря Совета Европы Турбьерна Ягланда, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков.

О Холодницком. Антикоррупционный прокурор Назар Холодницкий и его семья бесплатно получили 5 земельных участков общей площадью 0,48 га в 2012 - 2015 годах, сообщает 26 июня "Центр противодействия коррупции". Сам Холодницкий в комментарии "Украинской правде" выразил удивление обсуждением этой информации, заверив, что все эти данные были отражены ранее в его декларациях.

О Гонтаревой. Национальное антикоррупционное бюро закрыло дело о возможном декларировании недостоверной информации экс-главой Национального банка Валерией Гонтаревой.

Об арестах украинцев в РФ. Гражданина Украины Игоря Кияшко, задержанного в Нижнем Новгороде еще 10 апреля, российские следственные органы обвинили в шпионаже и попытке контрабанды деталей военных самолетов.

О велодорожках. Министерство регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства вводит обязательное проектирование велосипедных дорожек и полос при новом строительстве и реконструкции дорог.

О договорных матчах. Утром 26 июня в 11 областях Украины начались санкционированные обыски у организаторов договорных матчей, а также в бывших и действующих футболистов, арбитров, агентов и других причастных.

О выборах. Если бы выборы в Верховную Раду проходили в ближайшее время, то на них пошли бы 68% граждан, при этом ни одной из партий они не отдали бы больше 17% голосов          .

Уровень поддержки тройки "лидеров" среди кандидатов в президенты отличается в несколько процентов и не превышает 16%.

Об инсценировках. За последние три года с помощью инсценировки убийств Служба безопасности Украины предупредила убийства более десяти человек.

Темы: нацменьшинстваденьгиАнтикоррупционный судСенцовХолодницкий
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