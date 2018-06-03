Ізраїль завдав удару по позиціях "ХАМАС" у відповідь на обстріл

73 перегляди
Неділя, 3 червня 2018, 04:35

Авіація Ізраілю завдала удару по 10 об'єктах угруповання "ХАМАС" у Секторі Газа у відповідь на ракетний обстріл.

Про це у Twitter повідомляє прес-служба Армії оборони Ізраїлю.

"Винищувачі Ізраїлю завдали удару по 10 терористичних цілях на 3 ділянках угруповання "ХАМАС" у Секторі Газа.

Атака була проведена у відповідь на ракетний обстріл та інші терористичні заходи, організовані угрупованням "ХАМАС" протягом останніх днів", - підкреслили у прес-службі.

"Під терористичними заходами "ХАМАСу" передбачалися знищення вибухових пристроїв, спроби перетину кордону та пошкодження прикордонної інфраструктури", - додали ізраїльські військові.

"ХАМАС" несе відповідальність за всі загрози, які походять з території сектора Газа, і буде стикатися з наслідками своїх дій проти ізраїльських громадян і ізраїльського суверенітету", - йдеться у заяві.

Попередні атаки ізраїльської авіації на військові об'єкти угруповання "ХАМАС" пройшли 17 та 27 травня. 

Нагадаємо, в Єрусалимі 14 травня офіційно відкрили посольство США, яке за рішенням президента Сполучених Штатів було перенесено з Тель-Авіва.

Ізраїль вважає місто Єрусалим своєю неподільною столицею. Ізраїль захопив східну частину міста під час Шестиденної війни в 1967 році.

Палестинці прагнуть зробити східну частину Єрусалима майбутньою столицею своєї держави.

У зв'язку з цим на адміністративному кордоні Сектора Газа сталися заворушення, в результаті яких, за даними палестинського міністерства охорони здоров'я, загинули 58 осіб, 2700 - травмовані.

Європейський Союз закликав всі сторони до стриманості, щоб не допустити більшої кількості жертв.

Білий дім поклав провину на угруповання "ХАМАС". США заявили, що Ізраїль "має право захищати себе".

Теми: Ізраїль
powered by lun.ua
По темі
США заблокували проект резолюції ООН, який засуджує насильство проти палестинців 2 червня 2018, 01:07
ЗМІ: Абрамович отримав громадянство Ізраїля 28 травня 2018, 20:15
Ізраїль почав зведення бар'єру уздовж морського кордону із Сектором Газа 28 травня 2018, 04:43
Усі новини
Головні новини
З початку року в Україні потонули понад 300 осіб - ДСНС
Клімкін просить світ тиснути на РФ для звільнення українських політв’язнів
Бойовики випалюють будинки мешканців Південного – МінТОТ
У суботу поранено вже троє військових, бойовики обстріляли ДФС
Усі новини
київ

Як виглядає хаб для пенсіонерів у Гідропарку

флешмоб

#ПередайСилу: у соцмережах фотографують долоні до Дня захисту дітей