Ізраїль завдав удару по позиціях "ХАМАС" у відповідь на обстріл

Авіація Ізраілю завдала удару по 10 об'єктах угруповання "ХАМАС" у Секторі Газа у відповідь на ракетний обстріл.

Про це у Twitter повідомляє прес-служба Армії оборони Ізраїлю.

"Винищувачі Ізраїлю завдали удару по 10 терористичних цілях на 3 ділянках угруповання "ХАМАС" у Секторі Газа.

Атака була проведена у відповідь на ракетний обстріл та інші терористичні заходи, організовані угрупованням "ХАМАС" протягом останніх днів", - підкреслили у прес-службі.

"Під терористичними заходами "ХАМАСу" передбачалися знищення вибухових пристроїв, спроби перетину кордону та пошкодження прикордонної інфраструктури", - додали ізраїльські військові.

Moments ago, IAF fighter jets targeted 10 terror sites in three military compounds belonging to the Hamas terror organization in the Gaza Strip. Among the targets were two Hamas munition manufacturing and storage sites & a military compound — IDF (@IDFSpokesperson) June 2, 2018

The strikes were conducted in response to the rockets that were fired and to the various terror activities orchestrated by the Hamas terror organization over the weekend — IDF (@IDFSpokesperson) June 2, 2018

These terror activities included planting a grenade, hurling explosive devices, attempts to cross the security fence, damaging security infrastructure, and igniting fires in Israeli territory with the use of arson kites and balloons — IDF (@IDFSpokesperson) June 2, 2018

"ХАМАС" несе відповідальність за всі загрози, які походять з території сектора Газа, і буде стикатися з наслідками своїх дій проти ізраїльських громадян і ізраїльського суверенітету", - йдеться у заяві.

Hamas is solely responsible for all events that transpire in the Gaza Strip and emanate from it. If Hamas continues relying on terror instead of solving the issues that plague Gazan civilians, it'll continue paying a heavy price that'll increase as necessary — IDF (@IDFSpokesperson) June 2, 2018

Попередні атаки ізраїльської авіації на військові об'єкти угруповання "ХАМАС" пройшли 17 та 27 травня.

Нагадаємо, в Єрусалимі 14 травня офіційно відкрили посольство США, яке за рішенням президента Сполучених Штатів було перенесено з Тель-Авіва.

Ізраїль вважає місто Єрусалим своєю неподільною столицею. Ізраїль захопив східну частину міста під час Шестиденної війни в 1967 році.

Палестинці прагнуть зробити східну частину Єрусалима майбутньою столицею своєї держави.

У зв'язку з цим на адміністративному кордоні Сектора Газа сталися заворушення, в результаті яких, за даними палестинського міністерства охорони здоров'я, загинули 58 осіб, 2700 - травмовані.

Європейський Союз закликав всі сторони до стриманості, щоб не допустити більшої кількості жертв.

Білий дім поклав провину на угруповання "ХАМАС". США заявили, що Ізраїль "має право захищати себе".