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Бойовики заявляють про затримання "агента СБУ, який готував замах на Басуріна"

Середа, 6 червня 2018, 09:59
Бойовики заявляють про затримання агента СБУ, який готував замах на Басуріна

Підконтрольні сепаратистам ЗМІ повідомляють про "затримання агента СБУ, громадянина Йорданії за шпигунство на користь України".

Про це, зокрема, пише 6 червня ресурс ДАН.

Зазначений громадянин нібито брав участь в підготовці замаху на так званого "заступника командувача оперативного командування ДНР" Едуарда Басуріна.

"МГБ ДНР затриманий агент СБУ - громадянин Королівства Йорданія Хальдун Найєф Саїл Харахшех, 1986 року народження", – йдеться в повідомленні.

Бойовики заявляють, що "в серпні 2016 року іноземець був затриманий співробітниками СБУ при перетині українського КПВВ "Мар'їнка". В ході спілкування, представники української спецслужби, шантажуючи Хальдун Найєф Саїл Харахшеха депортацією з території України, схилили його до співпраці".

В результаті вказаний громадянин нібито протягом двох років за завданням співробітників служби безпеки України "проводив тайникових операції: виїмку і закладку зброї, боєприпасів, засобів аудіо- і відеофіксації, вів відеозйомку стратегічних об'єктів, передавав відомості про розташування військових частин ЗС ДНР, військовослужбовців і техніки".

А в 2018 році іноземець нібито отримав завдання спостерігати за адресою проживання Басуріна. А передана ним інформація "використовувалася для підготовки замаху" на життя бойовика.

"Состовно затриманого порушено кримінальну справу за ст. 321 КК ДНР "Шпигунство". Згідно із законодавством, фігуранту загрожує від 12 до 20 років позбавлення волі. Ведуться слідчі заходи", - резюмується в повідомленні.

"Українська правда" звернулася за офіційним коментарем до Служби безпеки України.

Теми: ДНРтероризм
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