БПП вже вимагає переглянути ліцензію каналу Мураєва

Парламентська фракція БПП вимагає від Національної ради з питань телебачення і радіомовлення в найкоротші терміни переглянути ліцензію телеканалу Newsone tv.

Таку заяву оприлюднили 8 червня на Facebook-сторінці БПП.

На думку представників коаліції, вказаний телеканал "відверто ретранслює кремлівську пропаганду та веде агресивну антиукраїнську інформаційну політику".

У заяві зазначається, що нардепів "глибоко обурили вислови власника телеканалу позафракційного нардепа Євгена Мураєва, який у телеефірі телеканалу News One (насправді Мураєв був в ефірі телеканалу "112 Україна" -ред.) назвав українського політв’язня Кремля Олега Сенцова терористом".

У БПП нагадують, що Сенцов майже місяць голодує у російській тюрмі.

"Він, незважаючи на тортури, нелюдські знущання путінського режиму, залишається незламним і відданим патріотом України, який доводить всьому світу: Росія – агресор, що окупував Крим, а в тюрмах Росії утримуються десятки українських політв’язнів", – йдеться в коментарі БПП.

Заяву Мураєва у фракції трактують як "відверту кремлівську пропаганду і намагання виправдати Кремль у злочинах проти України і самих українців".

"З огляду на це, фракція БПП наполягає на тому, щоб підкомітет з депутатської етики та моралі комітету з регламенту ВРУ негайно розглянув заяву пана Мураєва і дав їй відповідні оцінки. Особа, яка відверто підтримує російську агресію, а українських героїв називає терористами, не має жодного морального права називатися народним депутатом України", – йдеться в заяві.

"Ми вимагаємо від Національної ради з питань телебачення і радіомовлення ретельно вивчити і в найкоротші терміни переглянути ліцензію телеканалу Newsone tv, який відверто ретранслює кремлівську пропаганду і веде агресивну антиукраїнську інформаційну політику", – резюмується в повідомленні.

7 червня колишній член Партії регіонів, позафракційний нардеп Євген Мураєв, який володіє телеканалом NewsOne, в ефірі 112.Україна стосовно ув'язненого в Росії українського режисера Олега Сенцова сказав дослівно наступне: "З точки зору того, що людина готувала підпали та вибухи, для однієї частини населення він є терористом, для націоналістичної частини він є героєм", зазначивши, що "час розставить все по місцях".

8 червня в парламенті фракції БПП і "Народний фронт" виступили з вимогами від Служби безпеки порушити проти Мураєва кримінальну справу за статтею "державна зрада".

Сам Мураєв пізніше заявив, що в його коментарі 112 каналу не було відображене особисте ставлення, він говорив про те, що мова йде про "сотворіння чергового кумира".