Під Торецьком бойовики поранили місцеву жительку

Жителька с. Залізне біля Торецька Донецької області отримала кульове поранення внаслідок обстрілу бойовиків.

Як повідомляє поліція Донеччини, це сталося у п'ятницю о 12.20, коли жінка 1938 року народження перебувала у своєму приватному будинку.

Внаслідок потрапляння кулі через вікно жінка отримала поранення лопатки. Її госпіталізовано.

Поліція відкрила кримінальне провадження за ст. 258 (Терористичний акт) Кримінального кодексу України. Розпочато досудове розслідування.

Як повідомлялося, саме в селищі Залізне поблизу Торецька на Донеччині 28 травня в результаті обстрілу бойовиків загинула 15-річна дівчинка.