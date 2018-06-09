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Сенцов написав листа правозахисникам: "Про мене тут добре піклуються"

Субота, 9 червня 2018, 21:00
Сенцов написав листа правозахисникам: Про мене тут добре піклуються

Український політв'язень, кінорежисер Олег Сенцов, який голодує у російській в'язниці 27-й день, написав листа правозахисникам Миколі та Тетяні Щурам.

Його текст публікує "Громадське".

"Про мене тут добре піклуються. Лікар обстежує постійно, аналізи, обстеження, крапельниці. Як для четвертого тижня польоту, пілот відчуває себе нормально! Далі подивимося, але всі розуміють, що я не відступлю, тому готують варіанти подальшого збереження мого здоров'я", - пише, зокрема, Сенцов.

"Мене навіть днями перевели з камери в місцеву санчастину табору, надавши окрему палату. Так що я тепер хворий ув'язнений, а не просто ув'язнений", - додав він.

Олег Сенцов, затриманий в Криму у 2014 році та засуджений до 20 років за "підготовку теракту", голодує з 14 травня.

Він висунув умову звільнити усіх українських політв'язнів, які перебувають на території РФ.

28 травня у Федеральній службі РФ з виконання покарань заявили, що Олег Сенцов нібито погодився на підтримувальну терапію.

2 червня двоюрідна сестра Сенцова Наталія Каплан повідомила, що йому щодня колють літр глюкози.

9 червня прес-служба УФСВП Росії по Ямало-Ненецькому автономному округу повідомила, що консиліум лікарів міської лікарні Лабитнангі провів обстеження Сенцова.

"Українська правда" у Threads

Теми: Сенцовполітв'язніРосія
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