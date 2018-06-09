Кримського "диверсанта" Захтея перевели до колонії Сімферополя

Засудженого в Криму за "підготовку диверсій" громадянина України Андрія Захтея етапували з СІЗО до виправної колонії №1 в Сімферополі.

Про це Крим.Реалії повідомила в суботу дружина Захтея Оксана.

За її словами, про це стало відомо напередодні.

"Андрія перевели з СІЗО до колонії, яка розташована в Сімферополі. Для мене це дуже хороша новина, оскільки Андрій залишиться відбувати покарання в Криму", - зазначила вона.

За словами дружини Захтея, раніше вона писала до Федеральної служби виконання покарань Росії з проханням залишити його відбувати покарання в Криму.

"Це пов'язано з його станом здоров'я і тим, що у нас є малолітня дочка, і мені легше буде їздити до Андрія, якщо він залишиться в Криму. Чесно скажу, я рада, що моє прохання почули", - розповіла Оксана Захтей.

16 лютого в анексованому Криму Захтея, обвинуваченого в підготовці диверсій, засудили до 6,5 років колонії суворого режиму.

У січні 2017 року Московський міський суд визнав законним продовження арешту Андрія Захтея, якого звинувачують у підготовці терактів у анексованому Криму.

У лютому 2017 року російське слідство перевело Захтея з московського СІЗО "Лефортово" в Крим.

Він неодноразово писав заяви про тортури з боку співробітників ФСБ.