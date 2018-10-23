Головні новини дня – за 60 секунд

Киянам поки залишили старі тарифи на тепло, під російські санкції попадуть українські товари і сотні українців, НАБУ розслідує розкрадання коштів держбанку, організоване нардепом – новини, які обговорювали 23 жовтня.

Про комунальні послуги та ціни на них

Гарячу воду у Києві нарешті дали, але близько 5% абонентів досі без неї, "лише за причиною пошкоджених мереж".

Якщо вас турбує, що гарячої води у вас немає, а додаткові нарахування за газ є, варіантів у вас небагато. У КМДА кажуть, що єдиний вихід уникнути донарахувань – встановлення газового лічильника.

І раз почали про газ. Ми вже писали, що ціна на газ для населення зросте на 23,5%. Поки можете розслабитись, бо тариф на теплоенергію в Києві в жовтні-листопаді змінюватися не буде. Але скоріш за все ціна виросте з 1 грудня або вже з 1 січня 2019-го.

Ну і прем'єр-міністр Володимир Гройсман пообіцяв, що в подальшому підвищення тарифів на газ для населення не буде.

Ціни на комунальні послуги ростуть не тільки в Києві. Так, у Харкові теж підвищать ціни на опалення та гарячу воду.

І знову про антиукраїнські санкції

Прем'єр-міністр Росії Дмитро Медведєв заявив, що Росія може заборонити поставки на свою територію низки українських товарів.

За словами Медведєва, списки фізичних осіб України, які підпадають під санкції РФ, включать сотні людей, які завдавали шкоди РФ. Серед них будуть і відомі персони.

Крім того, додав прем'єр, йдеться "про заборону перерахування грошових коштів, які знаходяться в джерелах, розташованих на території РФ".

Про НАБУ, корупцію та депутатів

Національне антикорупційне бюро розслідує заволодіння 20 мільйонами доларів США державного банку, організоване народним депутатом.

За версією слідства, наприкінці 2013 року депутат через підконтрольне йому підприємство організував заволодіння 20 мільйонами доларів державного банку під приводом отримання кредиту.

За даними "Української правди", йдеться про нардепа Станіслава Березкіна, члена "Волі народу".

Про інші важливі новини

Видання "Наші гроші" пише, що оточенню Порошенка віддали газове родовище на Полтавщині.

Журналісти порахували, що перший заступник голови Служби зовнішньої розвідки Сергій Семочко зманіпулював щонайменше 7 разів в ході інтерв’ю на телеканалі ZIK.

Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди на столичному Печерську пошкоджено 18 автівок і вантажівку, одну людину госпіталізували.

Україна буде однією з 5 країн-партнерів НАТО, які візьмуть участь у навчаннях Trident Juncture з 25 жовтня по 7 листопада цього року.

Авіакомпанія SkyUp запустила продажі квитків на перші міжнародні рейси, які будуть виконуватися за бюджетною концепцією. Ціни від 30 євро.

У вівторок, у третій день змагань Ігор нескорених у Сіднеї, українець Олександр Гавриленко здобув третю золоту медаль для української збірної.