Главные новости дня – за 60 секунд

Киевлянам пока оставили старые тарифы на тепло, под российские санкции попадут украинские товары и сотни украинцев, НАБУ расследует хищения средств госбанка, организованное нардепом – новости, которые обсуждали 23 октября.

О коммунальных услугах и ценах на них

Горячую воду в Киеве наконец-то дали, но около 5% абонентов до сих пор без нее, "только по причине поврежденных сетей".

Если вас беспокоит, что горячей воды у вас нет, а дополнительные начисления за газ есть, вариантов у вас немного. В КГГА говорят, что единственный выход избежать доначислений – установление газового счетчика.

И раз начали о газе. Мы уже писали, что цена на газ для населения вырастет на 23,5%. Пока можете расслабиться, потому что тариф на теплоэнергию в Киеве в октябре-ноябре меняться не будет. Но скорее всего цена вырастет с 1 декабря или уже с 1 января 2019-ого.

Ну и премьер-министр Владимир Гройсман пообещал, что в дальнейшем повышение тарифов на газ для населения не будет.

Цены на коммунальные услуги растут не только в Киеве. Так, в Харькове тоже повысят цены на отопление и горячую воду.

И снова о санкциях

Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что Россия может запретить поставки на свою территорию ряда украинских товаров.

По словам Медведева, списки физических лиц Украины, подпадающих под санкции РФ, включать сотни людей, которые наносили ущерб РФ. Среди них будут и известные персоны.

Кроме того, добавил премьер, речь идет "о запрете перечисления денежных средств, которые находятся в источниках, расположенных на территории РФ".

О НАБУ, коррупции и депутатах

Национальное антикоррупционное бюро расследует завладение 20 миллионами долларов США государственного банка, организованное народным депутатом.

По версии следствия, в конце 2013 года депутат через подконтрольное ему предприятие организовал завладение 20 миллионами долларов государственного банка под предлогом получения кредита.

По данным "Украинской правды", речь идет про нардепа Станислава Березкина, члена "Воли народа".

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