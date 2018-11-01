Турчинов про російські санкції: Налякали їжаків голим задом!

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Турчинов лаконічно відреагував на запровадження Росією санкцій щодо українських громадян та компаній.

Свій коментар він розмістив у Facebook.

"Налякали їжаків голим задом! На мою думку це єдиний можливий коментар, який можна дати щодо російських санкцій проти України", – написав Турчинов.

Як повідомлялося, секретар РНБО Олександр Турчинов фігурує в санкційному списку Росії, оприлюдненому у четвер.

1 листопада прем'єр-міністр РФ Дмитро Медведєв підписав постанову уряду про заходи щодо реалізації указу глави російської держави "Про застосування спеціальних економічних заходів у зв'язку з недружніми діями України щодо громадян і юридичних осіб РФ".

Документом запроваджуються спеціальні економічні заходи щодо 322 фізичних осіб та 68 юридичних осіб. Йдеться про замороження рахунків, цінних паперів і майна на території Росії, а також про заборону на виведення капіталу за межі РФ

Україна запровадила санкції проти Росії влітку. В червні 2018 року президент Петро Порошенко ввів у дію рішення Ради національної безпеки й оборони України щодо запровадження санкції до 14 фізичних осіб і до 30 юридичних із Росії.