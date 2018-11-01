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Аваков про санкції: Ми стримуватимемо скаженого собаку

Четвер, 1 листопада 2018, 12:41

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що українців не зламати санкціями.

Про це він написав у Twitter, коментуючи запровадження Російською Федерацією санкцій проти 322 громадян України і 68 українських компаній.

"Помилився путін (президент РФ Володимир Путін – ред.). Нас не 322, нас – мільйони українців, яких точно не переб'єш ні санкціями, ні кримінальними справами", – написав Аваков.

"Ми будемо стримувати скаженого собаку путінського режиму – і ми в підсумку обов'язково переможемо, тому що наше діло праве!", – заявив голова МВС України.

1 листопада Росія запровадила спеціальні економічні заходи щодо 322 фізичних осіб та 68 юридичних осіб з України. Йдеться про замороження рахунків, цінних паперів і майна на території Росії, а також про заборону на виведення капіталу з РФ.

Санкції зачепили багатьох відомих бізнесменів.

У червні 2018 року президент Петро Порошенко ввів у дію рішення Ради національної безпеки й оборони України щодо запровадження санкції до 14 фізичних осіб і 30 юридичних осіб із Росії.

Теми: санкціїАваковРосіяПутін
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