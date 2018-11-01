Головні новини дня – за 60 секунд

РФ прийняла санкції щодо 322 українських громадян і 68 компаній, Дмитро Фірташ фінансував будівництво заправок WOG, Сенцов почувається краще – новини, які обговорювали 1 листопада.

Про санкції

Прем'єр-міністр РФ Дмитро Медведєв підписав постанову уряду про введення спеціальних економічних заходів щодо 322 українських громадян і 68 компаній.

Серед цих 322 щасливчиків є як політики, так і бізнесмени. Серед політиків це, наприклад, Юлія Тимошенко, Арсен Аваков, Уляна Супрун, Арсеній Яценюк, старший син Петра Порошенка Олексій, і ще багато кого.

Серед бізнесменів це, наприклад, Віктор Пінчук ("Інтерпайп"), Юрій Косюк (агрохолдинг МХП), Генадій Боголюбов (група "Приват"), Генадій Буткевич (АТБ), та інші.

Також під економічними санкціями Кремля опинилися 127 народних депутатів.

Президент Петро Порошенко заявляє, що для українців, які опинилися у так званому санкційному списку Росії, це ніби державна нагорода.

Про смішне. Росія переплутала і ввела санкції не проти лідера націоналістичної організації С14 Євгена Васильовича Карася, а щодо його тезки Євгена Валерійовича Карася, який тримає художню галерею в Києві.

Наші висновки можете почитати тут.

Про рейтинги

На виборах президента за лідера "Батьківщини" Юлію Тимошенко готові проголосувати 13,4% українців, за шоумена Володимира Зеленського - 7,6%, за чинного президента Петра Порошенка і лідера партії "Громадянська позиція" Анатолія Гриценка - по 7%, за співголову фракції "Опозиційний блок" Юрія Бойка- 6,9%.

Якби вибори в парламент проходили зараз, то шість партій набрали би більше 5% підтримки і пройшли б до Верховної Ради. За ВО "Батьківщина" - 13,9%, за "Опозиційний блок" - 7,2%, за "Громадянську позицію" - 6,9%, за "Слуга народу" - 6,4%, за "Блок Петра Порошенка" Солідарність" - 5,9%, за "Радикальну партію Олега Ляшка - 5,2%".

Про WOG

Структури олігарха Дмитра Фірташа профінансували будівництво частини автозаправних комплексів групи компаній WOG. В розпорядженні ЕП є документи, які підтверджують, що Фірташ ще з вересня 2011 року почав системно вливати кошти у WOG.

Також Фірташ в 2013 році отримав 6,55% акцій компанії OWG Oil West Limited, яка була серед засновників основних активів групи "Континіум".

Залишок коштів на єдиному казначейському рахунку станом на 1 листопада становив 14,645 мільярда гривень, що на 31,5% менше показника місяцем раніше.

Взагалом, сума боргу групи WOG перед компаніями Group DF становить понад 460 млн доларів, повідомили у прес-службі Group DF. При цьому у прес-службі заявили, що начебто ні Group DF, ні її власник, ні компанії, що входять до Групи, не є акціонерами компаній групи WOG прямо або опосередковано, ні через будь-які інші афілійовані компанії.

Про інші важливі новини

Південний вокзал у столиці евакуювали через повідомлення про замінування. Зловмисник, що повідомив про мінування, вимагає 250 тисяч гривень за незадіяння вибухових пристроїв.

Український політв'язень Кремля Олег Сенцов повідомив з неволі, що після припинення тривалого голодування почувається краще.

З 1 листопада у Києві на 17 основних магістралях поновили обмеження швидкості руху до 50 кілометрів на годину.

Залишок коштів на єдиному казначейському рахунку станом на 1 листопада становив 14,645 мільярда гривень, що на 31,5% менше показника місяцем раніше.

Канцлер Німеччини Ангела Меркель заявила, що так звані "вибори" 11 листопада на території ОРДЛО не відповідають мінським домовленостям. А ще Німеччина підтримає продовження економічних санкцій, введених Євросоюзом проти РФ через анексію Криму та агресію на Донбасі.