Головні новини дня – за 60 секунд

Через сніг у Києві сталося півтисячі ДТП, уряд хоче збирати більше податків з високих зарплат, ієрархи УПЦ МП, що зустрілися з Порошенком, розповіли про тиск на них – новини, які обговорювали 14 листопада.

Про погоду

У Києві вранці 14 листопада пішов обіцяний синоптиками сніг. Громадський транспорт почав курсувати з відхиленням від графіків руху.

Столична влада заявила, що снігоприбиральна техніка підприємств КК "Київавтодор" розміщена на вихідних позиціях в усіх районах Києва.

У зв’язку зі снігопадом у столиці утворилися великі затори.

Через це у середу в Києві сталося майже півтисячі дорожньо-транспортних пригод. І це тільки на 18:00.

Про церкву. Представники УПЦ МП, які підтримують об'єднання Української православної церкви, заявили про сильний тиск і, на їхнє прохання, їх імена поки не розкривають.

Про податки. Кабінет міністрів пропонує Верховній Раді розширити базу оподаткування єдиного соціального внеску в розмірі 22% з 15 мінімальних зарплат (55,8 тисячі гривень) до 25 (104,3 тисячі гривень) і ввести регресивну шкалу відрахувань ЄСВ.

Про Семочка. Служба зовнішньої розвідки України відмовилась надавати інформацію щодо грошового забезпечення, отриманого заступником керівника служби Сергія Семочка з моменту призначення на посаду та порадила звертатись особисто до нього.

Про квартири. Київське квартирно-експлуатаційне управління Міністерства оборони виділило квартиру у столиці засудженому через авіакатастрофу Іл-76МД генералу Віктору Назарову.

Про "борг Януковича". Росія домагається відхилення останнього з чотирьох доводів України в британському суді, вимагаючи погасити заборгованість і виплатити відсотки по облігаційній позиці, отриманій у період президентства Віктора Януковича.

Про ДТЕК. Антимонопольний комітет офіційно повідомив ДТЕК про намір закрити трирічне розслідування проти групи.

Про платіжні системи. Найбільша в світі за кількістю емітованих платіжних карт міжнародна платіжна система UnionPay International (Китай) виходить на український ринок.