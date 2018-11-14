Главные новости дня – за 60 секунд

Из-за снега в Киеве произошло полтысячи ДТП, правительство хочет собирать больше налогов с высоких зарплат, иерархи УПЦ МП, что встретились с Порошенко, рассказали о давлении на них – новости, которые обсуждали 14 ноября.

О погоде

В Киеве утром 14 ноября в Киеве пошел обещанный синоптиками снег. В связи с этим общественный транспорт начал курсировать с отклонением от графика.

Столичные власти заявили, что снегоуборочная техника предприятий КК "Киевавтодор" размещена на исходных позициях во всех районах Киева.

В связи со снегопадом в столице образовались большие пробки.

Из-за этого в среду в Киеве произошло почти полтысячи дорожно-транспортных происшествий. И это только по состоянию на 18:00.

О церкви. Поддерживающие объединение Украинской православной церкви представители УПЦ МП заявили о сильном давлении и, по их просьбе, их имена пока не раскрывают.

О налогах. Кабинет министров предлагает Верховной Раде расширить базу налогообложения единого социального взноса в размере 22% с 15 минимальных зарплат (55,8 тысячи гривен) до 25 (104,3 тысячи гривен) и ввести регрессивную шкалу отчислений ЕСВ.

О Семочко. Служба внешней разведки Украины отказалась предоставлять информацию относительно денежного обеспечения, полученного заместителем руководителя службы Сергея Семочко с момента назначения на должность и посоветовала обращаться лично к нему.

О квартирах. Киевское квартирно-эксплуатационное управление Министерства обороны выделило квартиру в столице осужденному за авиакатастрофу Ил-76МД генералу Виктору Назарову.

О "долге Януковича". Россия добивается отклонения последнего из четырех доводов Украины в британском суде, требуя погасить задолженность и выплатить проценты по облигационному займу, приобретенному в период президентства Виктора Януковича.

О ДТЕК. Антимонопольный комитет официально уведомил ДТЭК о намерении закрыть трехлетнее расследование против группы.

О платежных системах. Крупнейшая в мире по количеству эмитированных платежных карт международная платежная система UnionPay International (Китай) выходит на украинский рынок.