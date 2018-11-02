Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Продовження арешту головреда "РИА Новости Украина" розчарувало ОБСЄ

П'ятниця, 2 листопада 2018, 11:31

Представник ОБСЄ з питань свободи ЗМІ Арлем Дезір висловив розчарування останнім рішенням українського суду продовжити арешт головного редактора видання "РИА Новости Украина" Кирила Вишинського.

Про це повідомляє прес-служба Організації з безпеки і співробітництва в Європі.

"Я повторюю свій заклик до української влади прискорити розслідування щодо Вишинського та звільнити журналіста", - сказав Дезір.

Він наголосив, що журналісти мають право висловлювати різні думки та порушувати питання, що можуть вважатися суперечливими, чутливими або образливими, і не боятися помсти за це.

Як повідомлялося, у Кремлі також вважають, що Вишинський, підозрюваний в державній зраді, має бути звільнений.

1 листопада Херсонський міський суд вже втретє продовжив термін утримування під вартою Вишинського, на цей раз до 28 грудня.

17 травня Херсонський міськсуд обрав Вишинського запобіжний захід у вигляді арешту. 6 липня прес-секретар генпрокурора Лариса Сарган повідомила, що Вишинському повідомили про ще одному підозру: в незаконному зберіганні зброї і боєприпасів.

Херсонський суд вже кілька разів продовжував Вишинському термін утримання під вартою, а апеляційний суд підтверджував ці рішення.

Українська правда

"Українська правда" в Threads

Теми: ВишинськийОБСЄарешт
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ОновлюєтьсяПісля ракетного удару на лівому березі Києва горіли будинки та автомобілі, є постраждалі

США хочуть перемоги України – Байден

Майбутнє України в НАТО. Ми тільки маємо переконатися, що вони виграють війну – Байден 

Байден: Підтримка України є важливою для всього світу

"Київстар" повідомив, коли чекати появи зв'язку і що частково він уже відновлений

відеоУмєров заявив, що звільнення Залужного не планується

Усі новини...
Вишинський
Вишинський знову не приїде в Київ на суд
Вишинський взявся знімати пропаганду про "людей Донбасу"
Путін призначив Вишинського членом ради з прав людини
Останні новини
03:54
Через ракетний удар у Києві евакуювали багатоквартирний будинок - КМВА
03:30
ОновлюєтьсяПісля ракетного удару на лівому березі Києва горіли будинки та автомобілі, є постраждалі
03:03
У Києві пролунала серія вибухів
01:58
Перевага у повітрі та спільне виробництво зброї – Зеленський у США окреслив цілі на 2024 рік
01:37
США хочуть перемоги України – Байден
01:17
Ідею поступитися територією заради миру Зеленський назвав "абсолютним божевіллям"
00:42
Майбутнє України в НАТО. Ми тільки маємо переконатися, що вони виграють війну – Байден 
00:14
Байден: Підтримка України є важливою для всього світу
23:53
Двоє людей постраждало на Одещині через атаку "Шахедів"
23:46
Сейм Польщі схвалив уряд Туска
Усі новини...
Реклама: