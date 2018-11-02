Продовження арешту головреда "РИА Новости Украина" розчарувало ОБСЄ

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П'ятниця, 2 листопада 2018, 12:31

Представник ОБСЄ з питань свободи ЗМІ Арлем Дезір висловив розчарування останнім рішенням українського суду продовжити арешт головного редактора видання "РИА Новости Украина" Кирила Вишинського.

Про це повідомляє прес-служба Організації з безпеки і співробітництва в Європі.

"Я повторюю свій заклик до української влади прискорити розслідування щодо Вишинського та звільнити журналіста", - сказав Дезір.

Він наголосив, що журналісти мають право висловлювати різні думки та порушувати питання, що можуть вважатися суперечливими, чутливими або образливими, і не боятися помсти за це.

Як повідомлялося, у Кремлі також вважають, що Вишинський, підозрюваний в державній зраді, має бути звільнений.

1 листопада Херсонський міський суд вже втретє продовжив термін утримування під вартою Вишинського, на цей раз до 28 грудня.

17 травня Херсонський міськсуд обрав Вишинського запобіжний захід у вигляді арешту. 6 липня прес-секретар генпрокурора Лариса Сарган повідомила, що Вишинському повідомили про ще одному підозру: в незаконному зберіганні зброї і боєприпасів.

Херсонський суд вже кілька разів продовжував Вишинському термін утримання під вартою, а апеляційний суд підтверджував ці рішення.

Українська правда
Теми: Вишинський ОБСЄ арешт
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