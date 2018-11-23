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Новини дня: бюджет-2019, позов до РФ по MH17 та справа Приватбанку проти Коломойського

П'ятниця, 23 листопада 2018, 19:22

Рада схвалила бюджет на 2019-ий рік, суд Лондона відмовився від справи Приватбанку проти Коломойського, а родичі 55 жертв катастрофи MH17 подали на Росію до Євросуду з прав людини — новини, які обговорювали 23 листопада.

Про держбюджет

Під ранок Верховна Рада проголосувала за державний кошторис на 2019 рік — він передбачає 1,112 трлн грн видатків і 1,026 трлн доходів.

Центр економстратегій заявив, що у доопрацьованому урядом проекті бюджету до другого читання багато відносно невеликих змін — кажуть, всі вони є результатом "великих бюджетних баталій" в парламенті.

Про справу Приватбанку проти Коломойського

Високий суд Лондона відмовився від справи Приватбанку проти Коломойського, вирішивши, що провадження йому не підсудне.

Про гроші Януковича

Наші джерела повідомляли, що сьогодні адвокати Януковича хотіли зняти арешт з $250 млн оточення екс-президента. Тепер стало відомо, що захисники відвели клопотання.

Про інші важливі новини

Президент підписав закони, які легалізують ввезені з порушенням митного та податкового законодавства автомобілі з європейськими номерами.

Родини 55 жертв збитого над Донбасом рейсу MH17 звинуватили Росію у порушенні їхніх базових прав та у саботажі слідства — і подали до Євросуду з прав людини.

Синоптики кажуть, 26-27 листопада в Україні буде сніг, місцями сильний — це може привести до порушення транспортного сполучення.

У Києві та на околицях міста з'явилися білборди з текстом "Останній шанс для бабусі" та фото Тимошенко — у партії "Батьківщина" звинувачують Порошенка.

Екс-депутату Ради Рудьковському продовжили термін тримання під вартою у Росії. Його звинувачують у нападі на російське посольство в Києві — зараз екс-чиновник проходить комплексну психіатричну експертизу.

Українська правда

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Теми: КоломойськийMH17бюджетЯнукович
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